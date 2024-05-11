Foça'da Yaz Sezonunda Daire ve Villa Fiyatları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Foça'da Yaz Sezonunda Daire ve Villa Fiyatları Arttı

Foça\'da Yaz Sezonunda Daire ve Villa Fiyatları Arttı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da yaz sezonunun başlamasıyla sezonluk daire ve villa fiyatlarında yüzde seksenlere kadar artış yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin talebi nedeniyle aylık olarak sezonluk ev kiraları 50 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıktı. Kiralamaların hareketlenmesiyle birlikte 100 gün altı kiralama yapılamazken, emlakçılar 100 gün üstünde olan kiralamalara aracılık yapacak.

11.05.2024 11:34
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İzmir'in turistik ilçesi Foça' da yaz sezonun gelmesiyle sezonluk daire ve villa fiyatlarında artış yaşandı.

Yaz sezonunun başlamasıyla otellerin yanı sıra mayıs ve eylül aylarını da kapsayan tatil sezonunda kiralanan daire ve müstakil evlere olan talep, fiyatlarda yüzde seksenlere kadar artış yaşanmasına sebep oldu. Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil yerlerinden birisi olan Yeni Foça'da ikamet eden esnaf Bahadır Ölmez, "Yaz aylarında talep çok olduğu için aylık olarak sezonluk ev kiraları 50 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor. Pandemiden sonra Foça ya talep çok arttı. Kış sezonunda da kiralar yüksek ama yaz sezonu girince daha da artış oluyor" dedi.

"Artık 100 gün altı kiralama yapılamıyor"

"Özellikle yazlık evlerin yoğun olmasından dolayı sezonluk kiralamalar hareketlenmeye başladı" diyen gayrimenkul danışmanı Aytaç Candan, "Örnek verecek olursam; geçen sene 17 bin 500 TL'ye kiraya verdiğimiz kiralık dairelerden, 2024 yılında 30 bin TL istemekteyiz. Yine başka bir örnek verecek olursam; geçen sene villa olarak kiraladığımız yerlerin aylık kirası 45 bin TL iken, bu sene 80 bin TL oldu. Ortalama olarak yüzde seksen bir fiyat artışı oluştu. Ayıraca buradan ev sahiplerimizi de uyarmak istiyorum, artık 100 gün altı kiralama yapılamıyor" ifadelerini kullandı.

"100 gün üstünde olan kiralamalara emlakçılar aracılık yapacak"

Gayrimenkul danışmanı Ender Sındırgılıoğlu ise "Geçen seneden bu yana ciddi fiyat artışı oldu. Geçen yıl 10 bin TL'den verdiğimiz 2+1 dairenin fiyatı şu anda 20 bin TL'den başlıyor. Sezonluk olarak kiraya verdiğimizde aylık kira bedeli 50 bin TL den başlamaktadır. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olan kısa dönemli kiralama yönetmeliğine göre 100 gün altında olan kiralamalarda turizm acenteleri aracılık yapmaktadır. 100 gün üstünde olan kiralamalara emlakçılar aracılık yapacak. Kısa dönemli kiralama yapacak vatandaşlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kayıt altına almaları gerekmektedir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Foça'da Yaz Sezonunda Daire ve Villa Fiyatları Arttı - Son Dakika

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