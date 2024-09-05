Foodfest Antalya'da Tropik Meyve Hasadı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Foodfest Antalya'da Tropik Meyve Hasadı Yapıldı

Foodfest Antalya\'da Tropik Meyve Hasadı Yapıldı

Antalya'da düzenlenecek olan Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında tropik meyve hasadı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da verimli topraklarda 38 tropikal meyve üretimi yapıldığını belirtti.

05.09.2024 20:57  Güncelleme: 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenecek olan Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında tropik meyve hasadı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Alanya'mızda verimli topraklarda 38 tropikal meyve üretimi yapılıyor. 20'si ise burada adaptasyonu sağlanmış olarak üretim yapılmakta" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gelecek Antalya" mottosuyla 6-8 Eylül tarihleri arasında bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında Alanya'nın Toslak Mahallesi'nde avokado ve mango hasadı gerçekleştirildi. Hasada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş kaldı.

"Alanya'mız verimli topraklarda sahip bir yer"

Hasat öncesi konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Muhittin Böcek, Antalya'nın en güzel ilçelerinden Alanya'da olduklarını belirterek, "2019 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum süreçte, Antalya'mızda iki festival vardı: Birisi piyano festivali, diğeri Altın Portakal'dı. Dedim ki, burası Antalya; Ata'mızın hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri. Güzel Antalya'mız, kültür ve sanatın da dahil olması gereken bir yer. Aynı zamanda bir taraftan turizm de önemli, 700 bin yatak kapasitesi olan ve yılda yaklaşık 16 milyonun üzerinde yabancı konuk gelen ve 10 milyon da yurt içinden misafir eden bir ilimiz. Ama bunun yanında, tabii ki verimli topraklarımız da var. Alanya'da olduğu gibi, Antalya'mız çok özel bir yer. Düşündüm ki, gastronomi anlamında bir festival yapılması gerektiğine, bunun bir ihtiyaç olduğuna inandım ve bu düşüncemi arkadaşlarımla paylaştım. Sivil toplum örgütlerimizle de bu konuyu görüştüm. Sonuç olarak Antalya'da birinci festivalimizi başlattık. Her geçen yılın, bir öncekinden daha iyi olacağını söyledik. İkincisini de Antalya'mıza dair bir türküsü olan Mor Üzüm Festivali ile gerçekleştirdik. Gündoğmuş ilçemize giderek orada üzüm hasadını yaptık. Bu sene de güzel ilçemiz Alanya'da, çok kıymetli belediye başkanımızla istişare halinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün burada üreticilerimizle birlikte avokado hasadını yapacağız. Bunun yanında, Alanya'mızda verimli topraklarda 38 tropikal meyve üretimi yapılıyor. 20'si ise burada adaptasyonu sağlanmış olarak üretim yapılmakta. Bugün de burada bizi yalnız bırakmayan, bu ev sahipliğini yapan Osman başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefim Alanya'nın turizmini ve tarımını en yüksek seviyelere getirmek"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise, "Ben belediye başkanlığına adaylığımı koyduğumda, seçimi kazandıktan sonra hedefimin Alanya'nın turizmini ve tarımını en yüksek seviyelere getirmek olduğunu düşünmüştüm. Planlamıştım ve bu çerçevede de sizin bana vermiş olduğunuz destekle bunu fazlasıyla ve daha kısa zamanda başaracağımıza inanıyorum. Sizin bu hasadı bu defa Alanya'da yapalım, Alanya'mızı daha hızlı koşturalım dediğiniz anda, bildiğiniz üzere, uzun süre düşündüm ki bu toplamda bir saniyeydi. Sağ olun, sayenizde Alanya'nın tanıtımına, buradaki arkadaşlarımızla beraber katkıda bulunacağız. Bu konudaki emeğiniz ve desteğiniz için de size, herkesin önünde, teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, üreticilerle beraber avokado ve mango hasadı yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Yerel Yönetim, Gastronomi, Festival, antalya, Ekonomi, Güncel, Alanya, Tarım, Gastronomi, Yerel yönetim, Festival, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Foodfest Antalya'da Tropik Meyve Hasadı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:09:31. #1.12#
SON DAKİKA: Foodfest Antalya'da Tropik Meyve Hasadı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement