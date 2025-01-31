Forbes Girişim 50: Türk Startuplarının Yılındaki Başarıları - Son Dakika
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Ekonomi

Forbes Girişim 50: Türk Startuplarının Yılındaki Başarıları

Forbes Türkiye'nin Girişim 50 araştırmasında, şirketlerin değerlemesi 4 milyar dolara ulaştı.

31.01.2025 17:50
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Forbes Türkiye tarafından açıklanan "Girişim 50" araştırmasında yer alan şirketlerin toplam değerlemesi 4 milyar dolar, aldıkları toplam yatırım ise 788 milyon dolar oldu.

Forbes Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yayın hayatına haziran ayında yeniden başlayan Forbes Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini araştıran "Girişim 50 Endeksi" geleceğin unicorn adaylarıyla en çok değer kazanacak şirketlerini belirlemeyi hedefliyor.

İlki 2019'da açıklanan "Girişim 50" araştırmasında girişimler finansal performansları, büyüme oranları ve aldıkları toplam yatırım gibi kriterlere göre bir endeks oluşturularak değerlendiriliyor.

Girişim ekosisteminin önde gelen isimleri ile özel sermaye ve risk sermayesi fonlarının yöneticilerinin önerdiklerinin yanı sıra, başvuru linki üzerinden katılanlarla birlikte bu yıl araştırmaya 200'e yakın şirket dahil oldu.

"Türk girişimcilik ekosistemi hızlı toparlanma yaşadı"

Deprem ve seçimlerin gölgesinde geçen zorlu 2023 sonrası Türk girişimcilik ekosistemi 2024 yılında fintech ve mobil oyun sektörlerinin öncülüğünde hızlı bir toparlanma yaşadı.

Startup Watch verilerine göre 2023 yılında, pandemi öncesine kıyasla 12 kat büyüme kaydedilirken, toplamda 1,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi.

İşlem sayısı yüzde 31 artarak 469'a ulaşırken, 2024 yılı halka arzlar, satın almalar ve çıkışlar açısından "fırsatlar yılı" oldu.

Forbes Girişim 50'nin zirvesi, yakın bir zamanda Türkiye'den çıkacak yeni unicornların ağırlıklı olarak fintek sektöründen olacağına işaret ediyor.

Girişim ekosistemi, 2023'te yaşanan zorlukların ardından, fintech ve mobil oyun alanlarındaki hareketlilikle yeniden canlanmaya başlarken 2023 yılında oyun sektörü 22 büyük yatırıma imza attı.

Geçen yılın dikkati çeken büyük işlemleri arasında, Kazak fintek devi Kaspi.kz'in Hepsiburada'nın yüzde 65,4'lük hissesini 1,1 milyar dolara satın alması en çok konuşulan işlemlerden oldu.

2012 yılında kurulan yerli girişim Obilet'in çoğunluk hisseleri Fransız BlaBlaCar'a devredildi ve Paynet, Iyzico tarafından 87 milyon dolara satın alındı.

Forbes Türkiye'nin aralık ayı kapak haberinde yer verdiği Insider, 500 milyon dolarlık yatırım aldı.

"Girişim 50" araştırmasında Türkiye'de ofisi bulunan, kurulmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş ve yatırım almış girişimler değerlendirildi.

Listenin zirvesinde, 2012 yılında kurulan ve dijital banka lisansı da alan Colendi yer alırken onu yenilikçi finansal teknolojiler alanında hizmet veren DgPays ve bireysel yatırımcılara hizmet veren Midas takip etti.

Girişim 50'de yer alan şirketlerin toplam değerlemesi 4 milyar dolar, aldıkları toplam yatırım ise 788 milyon dolar olurken 50 şirket toplamda 7 bin 362 kişiye istihdam sağlıyor.

Forbes Türkiye'den yapılan açıklamada, Türk girişimcilerinin yenilikçi fikirlerini ve başarılarını daha geniş kitlelere duyurmanın hedeflendiğini aktarılarak, bu listede yer almayı başaran girişimlerin yakın gelecekte yüksek değerlemelere ulaşacağı ve önemli çıkış hikayelerine imza atacağı kaydedildi.

Forbes Girişim 50 listesi'nde yer alan en başarılı girişimler sırasıyla Colendi, DgPays, Midas, Sipay, Param, Arf, Picus Security, EasyCep, Züber ve Grand Games olurken aynı zamanda ilk onda yer aldılar.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Forbes Girişim 50: Türk Startuplarının Yılındaki Başarıları - Son Dakika

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