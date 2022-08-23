Ford, 3 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu - Son Dakika
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Ford, 3 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

23.08.2022 09:10
Ford, 3 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

ABD'li dev otomobil üreticisi Ford, büyük kısmı Kuzey Amerika'da yer alan 3 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Yapılan duyuruda Ford'un yeni teknolojileri benimseyerek çalışma şeklinde de değişikliğe gidileceği vurgulandı.

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Ford Üst Yöneticisi Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, konuya ilişkin çalışanlara ortak bir e-posta gönderdi.

KAYNAKLAR YENİDEN DÜZENLENİYOR

Söz konusu e-postada, şirketin maliyet yapısının geleneksel ve yeni rakiplere karşı rekabetçi olmadığı belirtildi.

Ford'un yeni teknolojileri benimserken çalışma şeklini değiştirdiğine işaret edilerek, kaynakların yeniden düzenlendiği bildirildi.

Farley ve Ford'un gönderdiği e-postada, "Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz yolun neredeyse tüm yönlerini değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor." değerlendirmesi yapıldı.

HİSSELER YÜZDE 5'E YAKIN DEĞER KAYBETTİ

Küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceği belirtilerek, işten çıkarmaların çoğunlukla ABD, Kanada ve Hindistan'da gerçekleşeceği kaydedildi.

Şirketin işten çıkarma kararının ardından Ford'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Ford, martta yaptığı açıklamada, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını ve elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonlarını "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğünü duyurmuştu.

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Ekonomik kriz Ford'u vurdu: Şirket küçülmeye gidiyor! Ekonomik kriz Ford'u vurdu: Şirket küçülmeye gidiyor!
Kaynak: AA

Ford, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ford, 3 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu - Son Dakika

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