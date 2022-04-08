Ford Otosan'dan OSB'ye ziyaret - Son Dakika
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Ford Otosan'dan OSB'ye ziyaret

08.04.2022 17:37
Ford Otosan'dan OSB'ye ziyaret

Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nın yeni fabrika müdürü Fırat Elhüseyni ve beraberindeki heyet, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret ettiler.

Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nın yeni fabrika müdürü Fırat Elhüseyni ve beraberindeki heyet, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyarette Müdür Fırat Elhüseyni, Ford Otosan olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Müdür Elhüseyni, Eskişehir'in güçlü ve köklü bir sanayiye sahip olduğunu aktararak, şehrin kalkınması adına Eskişehir OSB yönetiminin çok başarılı işlere imza attığını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB olarak yürütmüş oldukları projeler, devam eden çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ford Otosan'ın Eskişehir ve ülke ekonomisine yaptığı katkıyla çok değerli bir kuruluş olduğunu ifade eden Küpeli, Ford Otosan İnönü Tesislerinin Eskişehir'in önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Ford Otosan İnönü Tesislerinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen çok sayıda yeni ürünün, dünyanın dört bir tarafına ihraç edildiğini belirten Küpeli, "Hızla büyüyen Ford Otosan tesisleri geliştirdikleri yeni ürünlerde Eskişehir sanayisinden çok daha fazla yararlanacakları, şirketler arası iş birliğinin daha da artacağına inanıyorum" dedi.

Nazik ziyaretleri için fabrika müdürü Fırat Elhüseyni ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Küpeli, yeni görevlerinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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Ford Otosan, Eskişehir, Fabrika, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ford Otosan'dan OSB'ye ziyaret - Son Dakika


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