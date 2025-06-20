Ford Transit 60 Yaşında

Avrupa'da ticari işletmelerin kullanımına ilk kez sunulduğu 1965'ten iki yıl sonra Ford Otosan tarafından üretilmeye başlanan Ford Transit, ağustosta 60. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda üretilen Ford Transit, yerel küçük işletmelerden, ulusal çapta faaliyet gösteren teslimat ve kurye hizmetlerine kadar birçok işletmenin güvenilir çözüm ortağı oluyor.

Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi (CEBR) tarafından hazırlanan "Avrupa'da Ticari Van Kullanımının Ekonomisi 2024" raporuna göre, van kullanan işletmelerin Avrupa Birliği ve İngiltere ekonomisine katkısı 2023 itibarıyla 1 trilyon avroya ulaştı.

Raporda, söz konusu katkının 2017'den bu yana yüzde 27,4, 2021'den bu yana ise yüzde 6,5 arttığı belirtiliyor.

Ford'un Transit modelleri, Avrupa'da van kullanan işletmelerin başarılarında da önemli rol oynuyor.

Ford Pro, Transit ailesindeki tüm araçların elektrikli versiyonlarını da sunuyor. Her ikisi de Ford Otosan tarafından üretilen, Avrupa'nın en çok satan tamamen elektrikli iki tonluk ticari aracı E-Transit ve bir tonluk segmentteki E-Transit Custom düşük satın alım maliyeti ve gelişmiş bağlantılı teknolojileriyle müşterilerin dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyor.

CEBR verilerine göre, küçük işletmeler elektrikli van kullanmaya başladıktan itibaren üç yıl içinde araç başına 14 bin avroya varan tasarruf sağlayabiliyor.

Filo yöneticilerine işletme verimliliği sağlıyor

Ford Transit, 1965'de İngiltere'de başlayan üretim yolculuğunu, 1967'den bu yana Türkiye'de sürdürüyor. Ford Otosan tarafından üretilen ve Avrupa pazarlarına ihraç edilen Transit ailesi, Türkiye otomotiv endüstrisinin mühendislik ve üretim yetkinliğini uluslararası pazarlarda temsil ediyor.

Ford, Transit modeli ile ticari araç sektörüne de yön veriyor. İlk nesil Transit, hem küçük esnaf hem de çok uluslu şirketlerin daha fazla işi daha verimli ve konforlu şekilde yapabilmeleri amacıyla tasarlandı.

Öne yerleştirilen motor sayesinde otomobil benzeri bir sürüş deneyimi sunan araç, düz yükleme zeminiyle de kullanıcılarına geniş bir yük alanı sağladı.

Transit 1966'ya gelindiğinde polis teşkilatından gaz şirketlerine kadar birçok büyük filo tarafından tercih edilir hale geldi.

Bu dönemde Ford'un Özel Araç Operasyonları departmanı, farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarını karşılayan Transit versiyonlarını hızlıca sunabildi. Bu miras, Ford Pro'nun tarafından sürdürülebilir mühendislik çözümleriyle devam ettiriliyor.

Yeni teknolojilerle sürekli güncellenen en yeni Transit nesli, Ford Pro'nun " Yazılım, Şarj ve Servis" çözümleriyle tam entegre çalışmak üzere geliştirildi. Ford Transit serisi gerçek zamanlı veri takibi, bağlantılı çalışma süresi sistemi, Ford Pro Filo Yönetim ve Filo Portal gibi dijital hizmetler ile filo yöneticilerine işletme verimliliği sağlamayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, son 60 yılda Ford Transit'in, görevi tamamlamakla eş anlamlı hale geldiğini belirtti.

Schep, "Bazen göz önünde, bazen gözden uzak bir şekilde çalışarak, Transit 60 yıldır dünyamızı hareket halinde tutan işletmelere ve hizmetlere güç sağlıyor." ifadesini kullandı.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk de 60 yıldır, küçük işletmelerden büyük filolara kadar her ölçekteki işletmenin çözüm ortağı olan Transit'i, 58 yıldır Türkiye'de ürettiklerini aktararak, "Bu yaklaşım sayesinde Transit, sadece bir araç değil, işin kendisine değer katan, güvenilir bir yol arkadaşı haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.