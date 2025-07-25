Forthing S7: Yeni Elektrikli Sedan Üstün Sürtünme Katsayısıyla Geliyor

Çinli otomobil üreticisi Dong Feng Motor bünyesindeki Forthing'in yeni elektrikli sedan modeli S7, seri üretimdeki en düşük sürtünme katsayısına sahip araçlar arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, 0,191 Cd'lik sürtünme katsayısıyla dikkati çekerken, bu değer birçok mühimmatın hava sürtünme katsayısından bile daha düşük seviyede yer alıyor.

Elektrikli sedan araç sınıfında, 0,194Cd sürtünme katsayısına sahip araç, 1730 kilogram ağırlığıyla bu sınıftaki araçlara göre hafif yapısıyla öne çıkıyor.

Forthing S7, 160 kilovat güç ve 310 newtonmetre tork üreten elektrik motoru sayesinde 0'dan 100 kilometre/saat hıza 6,67 saniyede ulaşıyor.

S7 modeli, sahip olduğu düşük sürtünme katsayısı sayesinde hem daha verimli bir sürüş sunuyor hem de enerji tüketimini azaltıyor. Lityum demir fosfat teknolojisine sahip 56,8 kilovat saatlik bataryası ile tek şarjla 555 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

Üç farklı donanım seçeneğiyle piyasaya sunulan Forthing S7'nin Türkiye genelindeki bayi ve servis yapılanmaları için başvurular devam ediyor. Şirket, yıl sonuna kadar en az 40 hizmet noktası açmayı hedefliyor.