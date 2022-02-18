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Forum Diyarbakır AVM'de beyaz eşya kampanyası sona erdi - Son Dakika

Forum Diyarbakır AVM'de beyaz eşya kampanyası sona erdi

18.02.2022 16:01
Forum Diyarbakır AVM'de beyaz eşya kampanyası sona erdi

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezinde 5 Kasım tarihinde başlayan beyaz eşya kampanyası sona erdi.

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezinde 5 Kasım tarihinde başlayan beyaz eşya kampanyası sona erdi. 19 Şubatta noter huzurunda çekiliş gerçekleşecek.

Form Diyarbakır AVM ziyaretçileri, gün içinde yaptıkları 200 TL ve katları alışverişte çekiliş hakkı kazanıyor. 5 Kasım 2021'de başlayan çekiliş sona erdi. 19 Şubat saat 14.00'de noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte 5 kişi buzdolabı, 5 kişi çamaşır makinesi, 5 kişi bulaşık makinesi, 5 kişi oled ekran TV, 5 kişi S21 telefon kazanma şansı yakalayacağı belirtildi. Etkinlik alanında gerçekleşecek olan çekilişe AVM yetkililerinden katılan tüm vatandaşlar davet edildi. - DİYARBAKIR

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Türk Lirası, Diyarbakır, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Forum Diyarbakır AVM'de beyaz eşya kampanyası sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Forum Diyarbakır AVM'de beyaz eşya kampanyası sona erdi - Son Dakika
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