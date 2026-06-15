Fox Corporation, Roku'yu Satın Alıyor - Son Dakika
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Fox Corporation, Roku'yu Satın Alıyor

15.06.2026 19:16
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Fox, Roku'yu 22 milyar dolara satın alarak büyüme hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

NEW ABD'li medya devi Fox Corporation, yayın cihazı üreticisi Roku'yu yaklaşık 22 milyar dolar işletme değeriyle satın almak üzere şirketle anlaşma yaptığını duyurdu.

Fox'tan yapılan açıklamada, Roku'nun hisse başına 160 dolar değerinde nakit ve hisse senedi işlemiyle satın alınacağı aktarıldı. Bu kapsamda her bir A ve B sınıfı Roku hissesi için 96 dolar nakit ve 0,9693 adet A sınıfı Fox adi hisse senedi ödeneceği bildirildi.

Açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından mevcut Fox hissedarlarının birleşik şirketin yaklaşık yüzde 73'üne, Roku hissedarlarının ise yaklaşık yüzde 27'sine sahip olmasının beklendiği kaydedildi.

Roku'ya yaklaşık 22 milyar dolar işletme değeri biçen işlemin her iki şirketin yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığına işaret edilen açıklamada, Fox'un işlem bedelinin nakit kısmını yeni borç ve eldeki nakit kombinasyonu ile finanse etmeyi planladığı belirtildi.

Açıklamada, Fox'un bu kapsamda 12 milyar dolarlık kredi sağladığı ifade edilerek, satın alma işleminin 2027'nin ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Fox Corporation Üst Yöneticisi (CEO) Lachlan Murdoch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu birleşme, şirketimizin kapsamını yüksek büyümeli alanlara taşıyacak ve genel büyüme profilimizde bir sıçrama yaratacaktır." ifadesini kullandı.

Roku CEO'su Anthony Wood da geçen 20 yılda Roku'yu dünya çapında 100 milyondan fazla haneye ulaştırdıklarına işaret ederek, "Fox ile birleşmek, vizyonumuzu hızlandırmak, daha hızlı ölçeklenmek ve izleyiciler, iş ortakları ve reklamverenler için daha agresif bir şekilde yenilik yapmak adına olağanüstü bir fırsat." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Medya, Fox, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fox Corporation, Roku'yu Satın Alıyor - Son Dakika

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