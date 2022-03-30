Franck Mereyde, Türk-Fransız Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldu - Son Dakika
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Franck Mereyde, Türk-Fransız Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldu

30.03.2022 15:45
Franck Mereyde, Türk-Fransız Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldu

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde, 3 yıl görev yapmak üzere Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCI France-Tuquie) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde, 3 yıl görev yapmak üzere Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCI France-Tuquie) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Fransız iş dünyasını bir araya getirerek ticaretin ve ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sunan Türk-Fransız Ticaret Derneği Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu asil üyeleri, Franck Mereyde, Ali Osman Ak, Andreas Gabriel, Vedat Kumuşoğlu, Etem Postacıoğlu, Nicolas de Courcelles, Ali Başman, Karine Labaky, Şebnem Berkol Yüceer, Şenol Arpacı oldu.

Yönetim kurulu yedek üyeleri ise Sinem Sandıkçı Gökçen, Bertrand Saraux, Eda Uluca Özcan, Thibault Dornon, Ertan Etike, Stephane Lapouille, A. Mehmet Özdeniz, Jean Cautain, Cevza Başman, Fuat Şensoy oldu.

Selim Makzume, Nedim Karako, Nazlı Çiçek Söylemez, Ahmet Fak ve Natali Kızmazoğlu, Virgile Mangiavillano da denetim kurulu üyesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde, Türk-Fransız Ticaret Derneği'nin 136 yıllık tarihe sahip köklü bir kuruluş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz iki yılda tüm dünyada yavaşlayan ticari ilişkilerin pandeminin etkilerinin hafiflediği önümüzdeki süreçte yeniden canlanacağını öngörüyoruz. Ekonomik toparlanmanın başladığı bu kritik dönemde, yeni yönetim kuruluyla birlikte iki ülke arasındaki güçlü bağlara dayanan ekonomik ilişkilerini geliştirmek, Türk ve Fransız şirketleri arasındaki iş birliklerini artırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz."

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İstanbul, Ticaret, İcra, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Franck Mereyde, Türk-Fransız Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldu - Son Dakika


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