Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
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Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktı

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Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'in üzerine çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. Getiri gün içinde yüzde 5,002'yi test ederken Almanya ile fark 157 baz puana genişledi; piyasalar cuma günü Moody's'in not kararına odaklandı.

Fransa'da derinleşen mali ve siyasi krizin etkisiyle 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde 5'in üzerine çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Ülkenin kırılgan kamu maliyesine yönelik endişeler tahvil piyasalarındaki satışların artmasına neden oluyor. Enerji fiyatlarındaki artışa merkez bankalarının faiz artırımlarıyla karşılık vermesi bu yıl genel olarak küresel tahvil getirilerini yukarı taşımıştı. Ancak gelişmiş ülkelerin büyüyen borç yüküyle mücadele ettiği bu dönemde Fransa'nın borçlanma maliyetleri, ülkede derinleşen mali ve siyasi krizin etkisiyle rakiplerine kıyasla çok daha hızlı yükseldi.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi, gün içinde 8 baz puanlık artışla yüzde 5,002 seviyesini test etti. Bu hareketle birlikte Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi ile Avro Bölgesi'nin göstergesi kabul edilen 10 yıllık Alman tahvili getirisi arasındaki fark 157 baz puana (yaklaşık 1,6 yüzde puanı) kadar genişledi.

Siyasi istikrarsızlık ve toplumsal olaylar piyasaları vuruyor

Piyasalardaki bu sert fiyatlamanın arkasında zayıflayan hükümetin yüksek bütçe açığını azaltacak reformları Meclis'ten geçirmekte zorlanması bulunuyor. Fransa genelinde yüksek yaşam maliyetine ve eğitim sistemine yönelik barışçıl gösterilerde yağma ve şiddet olaylarının yaşanması piyasalardaki güvensizliği tırmandırdı.

Ayrıca, gelecek yıl nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde artan siyasi belirsizlik de kırılganlığı artırıyor.

Anketlerde aşırı sağcı lider Marine Le Pen ile sert sol muhalif Jean-Luc Mélenchon'un diğer adaylar karşısında farkı açmaları, bütçe açığını azaltma çabaları açısından analistler tarafından en olumsuz senaryo olarak değerlendiriliyor.

Şubat ayı sonlarında yüzde 3,2 seviyesinde olan Fransa'nın borçlanma maliyeti, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu körüklemesi ve yüksek borç yüküne sahip ekonomileri baskı altına almasıyla yükseldi. Fransa, G7 ülkeleri arasında tahvil piyasalarında en büyük darbeyi alan ülke oldu.

Moody's'in kredi notu kararı

Analistler, seçim öncesinde herhangi bir mali disiplin politikası uygulanmasına yönelik siyasi eğilimin zayıf olduğunu ifade ederek, piyasalardaki mevcut risklerin artabileceğine dikkati çekiyor.

Toplumsal olayların devam etme olasılığının, sıkı finansal koşullar, siyasi belirsizlik ve daraltıcı maliye politikaları altında bulunan Fransa ekonomisi üzerinde ek bir baskı unsuru olabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerin ortasında piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Fransa'ya ilişkin cuma günü açıklanması beklenen karara odaklandı.

Ülkenin kredi notunun mevcut "Aa3", kredi notu görünümünün ise "negatif" olması nedeniyle olası bir not indirimi de piyasada değerlendirilen risk senaryoları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
AlmanyaEkonomiFransaFinansSon Dakika

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