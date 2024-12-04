Fresh Antalya Fuarı 2025\'te Geri Dönüyor

Ekonomi

Antalya Fuar ve Kongre Merkezi, Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründeki lider konumunu dünyaya taşıyan Fresh Antalya Fuarı'nı, 12 yıl aradan sonra 6'ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan fuar, sadece Türkiye için değil, global pazarlar için de önemli bir buluşma noktası olacak.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen Fresh Antalya, 50'den fazla ülkeden alım heyetlerini ve sektörün öncü firmalarını bir araya getirerek, uluslararası ticaretin yeni rotalarını çizecek. ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, Fresh Antalya'nın sadece bir fuar olmadığını, aynı zamanda tarım ve gıda sektöründe dünya çapında bir marka olma yolunda güçlü adımlar attığını belirterek, "Antalya, bu fuarla küresel ticaretin ve tarımın merkezlerinden biri olacak" dedi.

Sektör temsilcilerinden yoğun ilgi

Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yeniden hayata geçirilen Fresh Antalya, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Taze meyve ve sebzelerden organik ürünlere, paketleme malzemelerinden lojistik çözümlere kadar birçok yenilik fuar kapsamında yer alacak. ANFAŞ Ulusal ve Uluslararası Fuarlar İdare Direktörü Yusuf Oğuz Evler, etkinliğin sadece ticari bir platform olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin tarım gücünü dünya çapında tanıtacak bir marka olduğunu vurguladı.

Modern altyapı ve stratejik ulaşım kolaylığı

Antalya'nın modern altyapısı, dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılar için ulaşım kolaylığı sağlıyor. Direkt uçuşlarla sağlanan erişim avantajı, fuarın küresel çapta büyük bir etki sağlamasını destekliyor. Evler, "Fresh Antalya, küresel takvimde sektörün en verimli dönemlerinde düzenlenerek, uluslararası işbirliklerini güçlendirecek" dedi.

"Geleceğin ilham kaynağı"

Fresh Antalya Fuarı Proje Müdürü Buse Özbilek, fuarın küresel pazarda güçlü bir marka kimliği oluşturma hedefinde olduğunu belirtti. Özbilek, "Fresh Antalya, sektördeki lider firmaları ve profesyonelleri bir araya getirerek, ticaret ve iş birlikleri için eşsiz bir platform sunacak. Bu etkinlik, sadece sektöre değil, geleceğin tarım fuarlarına da ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

Antalya'dan dünyaya açılan kapı

12 yıl sonra tekrar hayata geçirilen Fresh Antalya Fuarı, küresel ticaretin kalbi olmaya aday. Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren lider firmalar, uluslararası alıcılar ve profesyoneller için büyük bir fırsat sunan fuar, sektörün geleceğini şekillendirmede kilit rol oynayacak. Fresh Antalya, 18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında sektöre yeni işbirlikleri ve ticaret fırsatları sunmaya hazırlanıyor. - ANTALYA