Fuzul Ventures'tan MonSpark'a Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Fuzul Ventures'tan MonSpark'a Yatırım

Fuzul Ventures\'tan MonSpark\'a Yatırım

Fuzul Ventures, web siteleri için izleme platformu MonSpark'a 5 milyon dolarlık yatırım yaptı.

20.11.2024 20:48
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Fuzul Holding'in yenilikçi şirketi Fuzul Ventures, 5 milyon dolar değerlemeye sahip web siteleri ve sunucular için geliştirilmiş izleme platformu MonSpark'a yatırım yaptı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, Fuzul Holding'in genç iştiraki Fuzul Ventures, girişimciliği ve inovasyonu teşvik etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda yatırımlarına bir yenisini ekleyen Fuzul Ventures, MonSpark'a yatırım yaptığını bildirdi.

Yatırım anlaşması, Fuzul Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Y. Furkan Akbal, Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal ve MonSpark (Peyk) Kurucu Ortağı Osman Doğan'ın katılımıyla fzlPLUS Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fuzul Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, yatırım yaptıkları Peyk şirketinin ürünü olan MonSpark'ın, web siteleri ve sunucular için geliştirilmiş bir izleme platformu olarak işletmelere dijital koruma sağladığını ve kesintisiz hizmet sunmalarını mümkün kıldığını belirtti.

Start-uplara yaptıkları yatırımların yalnızca kendi portföylerini güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin yenilik kapasitesinin artmasına da katkıda bulunduğunu vurgulayan Akbal, şunları kaydetti:

"İnovasyonun, teknolojik ve ekonomik büyümenin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Bu tür yatırımlar, hem ekonomik hem de teknolojik büyüme için önemli bir kaldıraç görevi görüyor. Biz de Fuzul Ventures olarak yenilikçi ve çözüm odaklı girişimlere yatırım yaparak dijital dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu çabalar yalnızca Türkiye'nin inovasyon gücünü artırmakla kalmayıp, uzun vadede küresel arenada ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü pekiştirecek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fuzul Ventures'tan MonSpark'a Yatırım - Son Dakika

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