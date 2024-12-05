Gabar Dağı'nda Petrol Üretiminde Rekor - Son Dakika
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Ekonomi

Gabar Dağı'nda Petrol Üretiminde Rekor

Şırnak Gabar Dağı'nda 63 kuyuda günlük 58 bin varil petrol üretiliyor, Türkiye'nin ihtiyacının %6'sı karşılanıyor.

05.12.2024 23:31
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Türkiye petrol ihtiyacının yüzde 6'sı Şırnak'tan

Gabar petrol üretiminde rekor üstüne rekor

63 kuyuda 58 bin günlük varil petrol üretiliyor

ŞIRNAK - Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının önüne geçmek için hayati öneme sahip olan Şırnak Gabar Dağı Petrol üretiminde yeni bir rekor kırıldı. 63 kuyuda 58 bin günlük varil petrol üretimi gerçekleştirilirken bu oran Türkiye'nin petrol tüketiminin yüzde 6'sını karşılıyor.

Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 6'sını karşılayan Gabar'da yoğun çalışma temposu sürüyor. 41 kulede sondaj gerçekleştirilirken 63 kuyuda günlük 58 bin varil ham petrol üretimi yapılıyor. Terör örgütü PKK/KCK'ın yıllarca üs olarak kullandığı Gabar Dağında TSK'nın yaptığı başarılı operasyonların ardından keşfi yapılan 1 milyar varil petrolün çıkarılma çalışmaları ağır kış şartlarına rağmen devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Gabar Dağı'nda 41 kulede sondaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sondaj çalışmaları tamamlanan 63 kuyuda günlük 58 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

Her yerden petrol fışkırıyor

Gabar Dağı'nda yapılan hemen hemen her sondajdan petrol çıktığını ve bu durumun bölge halkına büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, "Şırnak'da petrol fışkırıyor. Göründüğü gibi Şırnak'ın her yerinde sondajlar var. İş istihdamı çoğalıyor. Şırnak'ın çehresi değişecek yakında, tabi halk olarak biz çok mutluyuz. Petrol üretimi 58 bin varilin üzerine çıktı. Bölge halkı olarak çok mutluyuz. İnşallah ülke ekonomisine de büyük katkısı olacak. Şırnak'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gabar Dağı'nda Petrol Üretiminde Rekor - Son Dakika

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