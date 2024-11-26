GAC, Guangzhou Fuarı'nda 3 Yeni Model Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

GAC, Guangzhou Fuarı'nda 3 Yeni Model Tanıttı

GAC, yeni elektrikli SUV S7, AION UT ve lüks HYPTEC HL modellerini Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

26.11.2024 15:45
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GAC, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda yeni S7, AION UT ve HYPTEC HL modellerini tanıttı.

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan GAC Group, Guangzhou Otomobil Fuarı 2024'te elektrikli, uzun menzilli ve plug-in hibrit segmentlerini kapsayan üç modelini; S7, AION UT ve HYPTEC HL'yi tanıttı.

Üç yeni model hakkında şu bilgiler verildi:

Markanın, ilk 'gelişmiş zeka' aracı olduğunu söylediği beş koltuklu büyük SUV S7, 2,6 metrelik ışık şeridi, 4WD'li üçüncü nesil PHEV sistemi ve 1000 kilometrenin üzerinde karma menzile sahip. Ayrıca, kişiselleştirilmiş mod ayarı için sekiz ön ayarlı ifadeye sahip yapay zeka destekli ortam aydınlatması, Kuzey Işıkları'ndan ilham alan arka lambalar, gizli kapı kolları ve çatı LiDAR sensörleri ile şık ve fütüristik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Markanın küresel stratejik modellerinden biri olan AION UT de fuarda görücüye çıktı. Üst düzey bataryalı elektrikli araç olarak konumlandırılan UT, yumuşak siluetli bir hatchback olup, ekstra uzun 2 bin 750 mm dingil mesafesi, oval şekilli farları ve minimalist C şeklindeki arka lambaları ile benzerlerinden ayrılıyor.

Grubun son çıkış modeli, lüks SUV standartlarını yeniden tanımlamayı amaçlayan altı koltuklu büyük bir araç olan HYPTEC HL oldu. 5 bin 126 mm uzunluğundaki HL, zarif aydınlatma ekranları, üst düzey video ve ses donanımları, süet tavan ve baştan sona birinci sınıf deri gibi lüks özelliklerle dolu, ancak rakiplerinden ayrılmasını sağlayan şey, ikinci sıra konforuna yeni bir odaklanış. HL, ikinci sıradaki yolcular için dokunmatik ekranlar, hızlı şarj bağlantı noktaları ve ekstra geniş kolçaklarla donatılmış ikiz 18 noktalı masaj koltuklarına sahip. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Guangzhou, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAC, Guangzhou Fuarı'nda 3 Yeni Model Tanıttı - Son Dakika

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