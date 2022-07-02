GAİB Temmuz ayı eğitim takvimini duyurdu - Son Dakika
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GAİB Temmuz ayı eğitim takvimini duyurdu

02.07.2022 10:25
GAİB Temmuz ayı eğitim takvimini duyurdu

Eğitim takvimine her ay birbirinden yararlı ve güncel içerikleri ekleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Temmuz ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Eğitim takvimine her ay birbirinden yararlı ve güncel içerikleri ekleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Temmuz ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı. Online mecralarda sürdürülen eğitimler hakkında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci "Eğitimlerimizle uzak yakın demeden ülkenin hatta yurtdışından katılımcılara ulaşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz" dedi.

Haziran ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci "Haziran ayında Birliklerimizce on dört farklı başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 6.273 kişi katıldı. Ayrıca belirtmek de fayda var ki GAİB hizmet binamızda, Kahramanmaraş, Malatya ve son olarak Diyarbakır İrtibat büromuzda gerçekleştirdiğimiz yüz yüze verilen 'Uygulamalı Karbon Ayak İzi' ile toplamda 136 katılımcıya ulaştık. Ayrıca Haziran ayında online verilen derslere değinecek olursak bu ay oldukça verimli ve yüksek katılımlı eğitimlerimiz oldu. Her zamanki gibi ihracata, ithalata ve iş hayatını kolaylaştıracak eğitimleri ele aldık. Bunların dışında sosyal medya konusuna ilişkin 2 önemli eğitimimizle birçok katılımcıya ulaştık" şeklinde konuştu

Açıklamasında Temmuz ayında takvime eklenen eğitimlere de değinen Kileci "Temmuz ayında birbirinden farklı konularımızla ihracatçılarımızın ve bizi takip eden katılımcılarımızın yanında olacağız. Sırasıyla; 2022'nin İkinci Yarısından Ekonomik Beklentiler, Güncel Gelişmeler Işığında Dış Ticarette Blockchain Uygulamaları, İhracatın Finansmanında İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)'nin Rolü, Sürdürülebilirlik, Proje Yönetimi ve Devlet Destekleri, Uluslararası Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri gibi konularıyla katılımcılarımızın karşısına çıkacağız. Bu ay verilecek olan 'Profesyoneller için Hitabet Sanatı' eğitimine çalışma hayatında bulunan herkesin ve özellikle lider konumunda olanların katılması gerektiğini düşünüyorum. Bu eğitim dışında a'dan z'ye herkesin gündem maddesi olan enflasyona ilişkin daha bilinçli bir bütçe planlaması yapmak isteyenler için 'Cüzdanlarımızı Enflasyondan Koruma Teknikleri' eğitimimizi takvime ekledik. Ayrıca yine güncel bir konu olduğu için 'Avrupa Yeşil Düzeni Bölge İhracatçısını Nasıl Etkileyecek?' eğitimi ile ilgili konuya ilişkin aklımızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Son olarak artık eğitimlerimizin vazgeçilmezi olan Excel'i daha pratik kullanma yollarını öğrenmek adına "Excel'de Zaman Kazandıran Teknikler (Kısayollar- Grafikler ve Detaylar)" eğitimimizle Temmuz ayını tamamlamayı planlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Ahmet Fikret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAİB Temmuz ayı eğitim takvimini duyurdu - Son Dakika

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