GAİB Üyesi Firmaların İhracatı 2,9 Milyar Doları Buldu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, yılın ilk 3 aylık döneminde 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, küresel ve bölgesel çalkantılara rağmen sürdürülebilir ihracata öncelik vererek, büyümeyi hedefleyen ihracat politikasından taviz vermediklerini kaydetti.
Mart ayında 973,9 milyon dolarlık ihracat yapan bölgeden en çok dış satımı yapan kentin 850,4 milyon dolarla Gaziantep olduğunu ifade eden Kileci, "Gaziantep, Türkiye genelinde mart ayında en çok ihracat yapan 6. il oldu. Yılın ilk çeyreğinde bölge ihracatı 2,9 milyar dolar, Gaziantep ihracatı ise 2,5 milyar dolar oldu. Bu süreçte toplam 187 ülkeye ihracat yapıldı." ifadelerini kullandı.
Gaziantep'in 3 aylık ihracatı yüzde 15'e yakın arttı
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise kritik bir dönemde üretim, ihracat ve istihdam sağlayan sanayicilerin ülke ekonomisine en büyük katkıyı verdiğini belirterek, yılın ilk çeyreğinde Gaziantep ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında artışla 2 milyar 526 milyon 513 bin dolara ulaştığını aktardı.
Üretim ve ihracatın ülke kalkınmasının temel unsuru olduğunu dile getiren Ünverdi, "Ekonomik programdan taviz vermeden yüksek enflasyonun önüne geçmek ve bir an önce fiyat istikrarını sağlamak durumundayız. Bunları başardığımızda güven ve yatırım ortamının tesis edilmesiyle oluşacak yeni bir motivasyonla piyasalarda olumlu bir hava esecektir. Üretim ve ihracat ülkemiz kalkınmasının ve büyümesinin temel unsurlarıdır." ifadelerini kullandı.
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