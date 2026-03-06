Galatasaray, Borsa'da Tek Kazandıran Kulüp - Son Dakika
Galatasaray, Borsa'da Tek Kazandıran Kulüp

06.03.2026 11:24
Galatasaray, borsada yatırımcısına yüzde 3,4 kazandırarak tek kazanan takım oldu.

Borsa İstanbul'da ocak-şubat döneminde yatırımcısına kazandıran tek kulüp yüzde 3,4 ile Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı ekip bu dönemde yeşil sahalarda taraftarını, borsada da yatırımcısını sevindirmeyi başardı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi yılın ilk iki ayında yüzde 3,6 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören takımların performansına bakıldığında bu dönemde yatırımcısına kazandıran tek kulübün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları olduğu görüldü.

Galatasaray hisselerinin bu performansında, takımın yurt içi ve yurt dışında aldığı başarılı sonuçlar etkili oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek tur atlayan Galatasaray, son 16'ya yükseldi. Öte yandan, Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftası itibarıyla 58 puanla lider konumunda bulunuyor.

Takımın aldığı bu sonuçlar hisse performansına da yansıdı. Bu dönemde yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindiren Galatasaray'ın hisseleri yüzde 3,4 değer kazandı.

Süper Lig'de 54 puanla ikinci sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turuna yükselme play-off turunda elenen Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise bu dönemde yüzde 7,9 değer kaybetti.

Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri ise aynı dönemde yüzde 5,6, sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri de yüzde 6,1 geriledi.

En çok piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, şubat ayını 19 milyar 687 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 16 milyar 200 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 575 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 6 milyar 677 milyon 790 bin 879 lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin şubat kapanış dönemi, ocak-şubat getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket2025 Aralık kapanış fiyatı (TL)2026 Şubat kapanış fiyatı (TL)2026 Ocak-Şubat farkı (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Galatasaray1,161,20+3,416.200.000.000
Trabzonspor1,071,01-5,67.575.000.000
Beşiktaş1,631,53-6,16.677.790.879
Fenerbahçe3,423,15-7,919.687.500.000
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
