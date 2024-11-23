Garanti BBVA'dan 750 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı

Ekonomi

Garanti BBVA, 10 yıl vadeli ve 750 milyon dolarlık yılın 2. sermaye benzeri ihracını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha göstererek Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

Banka, 5. yıl geri çağırma opsiyonlu ve 750 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri ihracını yaptı.

Banka, aynı zamanda, 2017'de ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli katkı sermaye niteliğine sahip tahvilleri için de yatırımcılarına geri alım teklifi sundu.

İhraç yüzde 8,125 getiri oranıyla son dönemde Türkiye'den bir bankanın en düşük maliyetli ve Amerikan tahvili karşısındaki en düşük spreadli sermaye benzeri tahvil olma özelliğini taşıyor.

Bu ihraç, ayrıca yakın zamanda Türkiye'deki bir bankanın yurt dışından temin ettiği en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi özelliğine sahip.

İşlem, bankanın yıl içerisindeki ikinci başarılı yurtdışı sermaye piyasaları ihracı olarak da dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihracın küresel sermaye piyasalarında uzun süreli ilişkiler kurma konusundaki gücünü gösterdiğini belirterek, "İhraç, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye'ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.