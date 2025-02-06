Garanti BBVA\'dan 8. Dönem Mezunları

Ekonomi

Garanti BBVA Partners Programı 8'inci dönem mezunlarını verdi. Programı başarıyla tamamlayan 5 girişim Demo Day etkinliğine katıldı.

Yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama girişimleri destekleyen Garanti BBVA'nın, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek amacıyla başlattığı Garanti BBVA Partners Tech Programı'nın 2024 yılı eğitimlerini başarıyla tamamlayan 5 girişim mezun oldu. Mezuniyet kapsamında Garanti BBVA Genel Müdürlüğünde düzenlenen Demo Day etkinliğinde Garanti BBVA üst yönetimi ile birlikte girişimcilik ekosisteminin temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte programdan mezun olan girişimler Usersdot, Ingosa, Evreka, Enqura ve Navlungo sunumlarını gerçekleştirdiler. Etkinlik kapsamında ayrıca, Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra, Ödeal kurucusu Fevzi Güngör ve Ecording kurucusu Mert Karslıoğlu, Mine Dedeocaklı moderatörlüğünde düzenlenen panelde bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre, bankanın 2016 yılında hayata geçirdiği ve aralıksız devam eden girişim hızlandırma programı Garanti BBVA Partners çatısı altında, geçtiğimiz yıldan itibaren, hızla yaygınlaşan teknoloji tabanlı girişimlere destek vermek, bankanın sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi paylaşmak amacıyla Partners Tech Programı yürütülüyor. Bu kapsamda 2024 yılında programa kabul edilen 5 girişim, 6 ay boyunca program içerisinde yer alan; ofis alanı, ihtiyaca özel mentörlük, Garanti BBVA, Garanti BBVA Teknoloji ve iştirakleri ile iş birliği fırsatları, reklam/PR destekleri, eğitim ve seminerler ile avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanarak girişimlerini geliştirme imkanı buldu.

Programa, değerlendirme komitesi sonuçlarına göre kabul edilecek girişimlerden, üretken yapay, zeka siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde asgari uygulanabilir ürün veya hizmet (MVP) aşamasını tamamlamış olmaları, en az 2 yıldır faaliyet göstermeleri, yüksek pazar potansiyeline, ölçeklenebilir bir iş modeline ve güçlü bir gelir modeline sahip olmaları bekleniyor.

Program bir taraftan başarılı mezunlarını verirken, yeni teknoloji tabanlı girişimleri desteklemek üzere programın 9'uncu dönemi için de başvuruları kabul ediyor. Bu yıl üretken yapay zeka, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren girişimciler, 15 Şubat tarihine kadar garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Demo Day etkinliğinde konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Banka olarak uzun yıllardır içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayan faaliyetler yürütüyoruz. Stratejik olarak önceliklendirdiğimiz girişimcilik alanını uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahipleniyoruz. Her zaman yeniliğin ve değişimin gücüne inanan bir kurumuz ve stratejilerimizi de bu anlayışla kurguluyoruz. Değişime ayak uydurmanın yolu da, yeni fikirleri benimsemekten, çevik zihinlerle iş birliği yapmaktan ve anlamlı değişimler oluşturmaktan geçiyor. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz ve bizim için bir gurur kaynağı olan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı, ülkemizde bu değişimleri oluşturacak yenilikçi fikirleri, girişimleri destekleyen, onları büyüten ve büyüyüp olgunlaşmalarına fırsatlar sunan değerli bir platform oldu. Girişimcilik ekosisteminin gelişimi ülke ekonomisinin gelişimi için de oldukça önemli. Özellikle yüksek katma değer oluşturan teknoloji girişimcileri ekonomik büyümede kilit rol oynuyor. Program bünyesinde, hızlı ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerini destekliyoruz. 60'a yakın girişimi desteklediğimiz programa katılan girişimlerin aldığı yatırım tutarı 10 milyon doları aştı Girişimcilerle kurduğumuz güçlü bağlar ve onlara büyümeleri için sunduğumuz mentörlük, eğitim, PR, network ve işbirliği gibi desteklerle sağlam bir ekosistem oluşturduk. Bu girişimlerin gerek bankacılık gerekse diğer sektörlere değer kattığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bugün bizlerle olan, 2024 yılı programından mezun ettiğimiz hepsi birbirinden değerli girişimlerimiz de, mevcut durumu sorgulayan ve geleceğin ihtiyaçlarına odaklanan çözümler üreterek fark oluşturuyor. Bu vesileyle, sınırsız düşünmenin gücüyle yola çıkarak bu noktaya gelen Usersdot, Ingosa, Evreka, Enqura ve Navlungo'yu önce oluşturdukları değer ve sundukları başarılı çözümleri için kutluyor, banka olarak her zaman yanlarında olacağımızın sözüyle büyüme yolculuklarında başarılar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL