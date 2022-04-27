Garanti BBVA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için alışveriş kredisi - Son Dakika
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Garanti BBVA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için alışveriş kredisi

27.04.2022 14:24
Garanti BBVA'dan elektrikli araç şarj istasyonu için alışveriş kredisi

Yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetleriyle Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesine destek veren Garanti BBVA, elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulması amacıyla enerji şirketi ABB ile anlaştı.

Bu kapsamda elektrikli araç şarj istasyonu finansmanı için Garanti BBVA'nın bireysel müşterilerine alışveriş kredisi sağlanabilecek. 3 ila 36 ay vadeyle 30.000 TL'ye kadar kullanılacak alışveriş kredisi ABB bayileri aracılığıyla sunulacak. Krediyle sitelere, apartmanlara ve müstakil konutlara kurulum yapılabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, "Garanti BBVA olarak, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem doğrultusunda dünyamıza iyi bakmak amacıyla çevreci ürünlerimizin sayısını arttırıyoruz. Aynı zamanda yenilikçi ve sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatına değer katıyoruz. Yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75'ine ve 20 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması için ilerleyen dönemde daha fazla finansman ihtiyacı olacak. Bu kapsamda yine bir ilki gerçekleştirerek müşterilerimizin e-şarj desteğine ulaşabileceği alışveriş kredisi çözümümüzü sunuyoruz. Akıllı, güvenilir ve emisyonsuz bir mobilitenin geleceğinin temellerini atan ABB ile birlikte, e-şarj istasyonu kurmak isteyen müşterilerimizin kolayca alışveriş kredisi kullanabilmesini sağlıyoruz. Müşterilerimiz, ülkemizdeki e-şarj istasyonu sayısını hızla arttıracağına inandığımız bu ürünümüze ABB bayileri aracılığıyla ulaşabilecek." dedi.

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