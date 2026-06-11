Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir Kredi Hamlesi

Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan 367 gün, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplamda 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro tutarında 367 gün vadeli, 105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro tutarında 24 ay 2 gün vadeli, 87,5 milyon dolar ve 2 milyon avro tutarında 36 ay 2 gün vadeli olmak üzere sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı.

Krediye 15 ülkeden 32 finansal kurum katılırken, sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti dolar ve avro için sırasıyla SOFR + yüzde 1,25 ve Euribor + yüzde 1,10 olarak gerçekleşti. Söz konusu 24 ay 2 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti dolar için SOFR + yüzde 1,75 ve avro için Euribor + yüzde 1,60 olurken, 36 ay 2 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti ise dolar için SOFR + yüzde 2,00 ve avro için Euribor + yüzde 1,80 seviyesinde belirlendi.

Haziran döneminde uluslararası yatırımcılardan ilgi gören işlem kapsamında, sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi 3 yıl vadeli dilimler de yatırımcıların ilgisine sunuldu. Katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı açısından talep gören sendikasyon işlemiyle Garanti BBVA, kredisini yeniledi.

"Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi" kapsamında gerçekleştirilen işlem, bankanın sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımını bir adım ileri taşırken, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli dilimleri ise bankanın ilk tematik sendikasyon kredisi olmanın yanı sıra adil geçiş temasını odağına alan yapısıyla öne çıkıyor.

İşlemden sağlanan kaynağın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi'nde tanımlanan uygunluk kriterleri kapsamında çevresel dönüşümü destekleyen ve aynı zamanda olumlu sosyal etkiler yaratan projelerin finansmanında kullanılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda kaynağın, düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımlara yönlendirilmesinin yanı sıra istihdamın, sosyal kapsayıcılığın, yetkinlik gelişiminin ve ekonomik fırsatlara erişimin güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin finansmanına tahsis edilmesi amaçlanıyor.

"Fonlama yapımızı daha da güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdikleri söz konusu işlemle Garanti BBVA'ya duyulan güveni ve bankanın güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti.

Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, farklı vadelerde ve para birimlerinde sağladıkları kaynakla fonlama yapılarını daha da güçlendirirken, müşterilerine kesintisiz destek sunma kapasitelerini de artırdıklarına değinen Akten, şunları kaydetti:

"Bu işlemi ayrıca özel kılan unsur, bankamızın ilk tematik sendikasyon kredisi olması. Sürdürülebilir finansmanı iş modelimizin merkezinde konumlandırıyor, ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman hedeflerimize katkı sağlamasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyerek, ülkemiz ekonomisine ve reel sektöre verdiğimiz desteği de güçlendireceğine inanıyoruz."