Garanti BBVA'dan Sürdürülebilir Krediyi Yenileme

Ekonomi

Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan sağladığı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında, bu yıl ilk kez Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi ile uyumlu 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

244 milyon dolar ve 162 milyon 400 bin avro olmak üzere 2 dilimden oluşan ve talep gören kredinin anlaşması, 21 ülkeden 43 bankanın katılımıyla imzalandı.

Sendikasyon kredisinin, yüzde 100 yenileme oranı ve toplam maliyeti sırasıyla SOFR + yüzde 1,75 ve Euribor + yüzde1,5 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilir finans alanında öncü bir banka olduklarını belirterek, yurt dışı borçlanma programı kapsamında uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynaklara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

2020'de başlattıkları sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredisi yapısını başarıyla sürdürdüklerini kaydeden Akten, "Sendikasyon anlaşmamız, işlem gelirlerinin BBVA grubuyla belirlemiş olduğumuz sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanı standardımıza uygun şekilde kullanılmasını içeriyor." ifadelerini kullandı.

Akten, sendikasyonlarının gerek katılan banka sayısı gerekse katılım tutarları bakımından yoğun talep gördüğüne dikkati çekerek, "Böylece hem uluslararası piyasalardan sağlanan kaynaklarla ülkemizin dış ticaret işlemlerine destek olmaya hem de iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeye dönük projelere finansman sağlamayı sürdürüyoruz. Garanti BBVA olarak, uluslararası piyasalardaki itibarımız ve finansal yapımızın gücüyle sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.