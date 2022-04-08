Garanti BBVA'dan Türkiye'nin ilk SOFR faizli kredisi - Son Dakika
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Garanti BBVA'dan Türkiye'nin ilk SOFR faizli kredisi

08.04.2022 16:20
Garanti BBVA'dan Türkiye'nin ilk SOFR faizli kredisi

Garanti BBVA, USD Libor'un yerini alacak SOFR'ı Türkiye'de ilk defa Çermikler Elektrik Üretim A.Ş.'ye verdiği kredide referans faiz oranı olarak kullandı. SOFR'ın referans faiz oranı olarak kullanıldığı kredi, Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından GÜRİŞ Şirketler Grubu'na dahil olan Çermikler Elektrik Üretim A.Ş.'nin Sivas'taki Çermikler Hidroelektrik Santrali projesinin kurumsal finansman ihtiyaçlarını karşılayacak.

Global finans piyasası, dünya çapında kullanılan referans faiz oranı Libor'un Haziran 2023 itibarıyla kullanımdan tamamen kalkacak olmasıyla birlikte onun yerini alacak Risksiz Faiz Oranları'nın (RFR) kullanımına hazırlanıyor. Dünyadaki finansal gelişmeleri yakından takip eden Garanti BBVA, Çermikler Hidroelektrik Santrali'ne projesinin finansmanı kapsamında Türkiye'deki ilk SOFR'a endeksli kredi işlemini gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem "Tüm dünyanın kullandığı mevcut referans faiz oranı Libor, oranın belirlenmesinde baz alınan işlem hacimlerinin azalması ve oranların belirlenmesini sağlayan banka verilerinin devamlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle; bu oranların piyasayı yansıtma kabiliyetinin azalmasından kaynaklı olarak Haziran 2023 itibarıyla kullanımdan kaldırılıyor. Açılımı "Secured Overnight Financing Rate" olan ve USD Libor'un yerini alacak SOFR ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tarafından günlük olarak açıklanıyor. SOFR, finansal piyasalarda gerçekleşmiş işlemler dayanak alınarak hesaplandığından, oranların piyasayı yansıtma kabiliyetini yükseltiyor. Gelişen ve yenilenen finans dünyasında her zaman öncü konumundaki Bankamız da bir ilki gerçekleştirerek dünyada yeni referans oranı olarak belirlenen RFR'lerin ülkemizdeki ilk kullanımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin SOFR'a endeksli ilk kredisini kullanan GÜRİŞ Grubu'na yenilikçi yaklaşımları için teşekkür ederiz." dedi.

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