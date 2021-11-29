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Garanti BBVA'dan tüzel müşterilerine mali verilerini internet bankacılığından yükleme imkanı - Son Dakika

Garanti BBVA'dan tüzel müşterilerine mali verilerini internet bankacılığından yükleme imkanı

29.11.2021 11:50
Garanti BBVA'dan tüzel müşterilerine mali verilerini internet bankacılığından yükleme imkanı

Garanti BBVA, tüzel müşterilerine yönelik kurumsal internet bankacılığından mali verilerini ekleyebilecekleri belge yükleme fonksiyonunu hayata geçirdi.

Garanti BBVA, tüzel müşterilerine yönelik kurumsal internet bankacılığından mali verilerini ekleyebilecekleri belge yükleme fonksiyonunu hayata geçirdi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu fonksiyonla tüzel müşteriler, daha önce her çeyrek sonunda ve yıllık olarak şubelerden bildirdikleri mizan, geçici vergi beyannamesi ve kurumlar vergisi beyannamesi gibi mali verilerini şubeye gitmeden banka sistemine yükleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti BBVA olarak dijital kanalları geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Sektörde öncü bir uygulamaya daha imza atarak tüzel müşteriler için kurumsal internet bankacılığı üzerinden mali verilerini belge yükleme fonksiyonuyla sisteme ekleme imkanı sunduklarını ifade eden Evlioğlu, "Böylece, tüzel müşterilerimiz bugüne kadar şubeye giderek ilettikleri mali verilerini artık birkaç dokunuşla bankamız sistemine aktarabiliyor. Bununla birlikte, kredi başvurusu gibi mali verilerle ilgili işlem süreçlerini çok daha hızlı ve verimli şekilde yönetebilmelerine imkan sağlıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

İnternet Bankacılığı, Garanti Bankası, Vergi, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan tüzel müşterilerine mali verilerini internet bankacılığından yükleme imkanı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Garanti BBVA'dan tüzel müşterilerine mali verilerini internet bankacılığından yükleme imkanı - Son Dakika
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