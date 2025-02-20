Garanti BBVA, Sürdürülebilirlikte Küresel \'A\' Listesine Girdi

Ekonomi

GARANTİ BBVA, sürdürülebilir kalkınma için yaptığı çalışmalarla dünyanın kurumsal çevre raporlama platformlarından biri olan Carbon Disclosure Project'in (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları kapsamında 2024 sonuçlarına göre en yüksek seviyede derecelendirme alarak küresel 'A' Listesine girdiğini duyurdu.

CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında Küresel 'A' Listesine giren banka, dünya çapında her iki programda birden Global A Listesinde yer alan şirketlerden biri oldu. Çevresel risklerin açıklanması, stratejisi ve yönetimiyle ilgili çalışmalarıyla etkinlikte yer alan banka, bu alanlardaki performansıyla dikkat çekti. Elde edilen başarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir kalkınmayı bankamızın temel önceliklerinden biri olarak görüyoruz. İklim kriziyle mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı büyüme alanlarında gösterdiğimiz kararlılık tüm paydaşlarımızı kapsayan geniş çaplı bir dönüşüm vizyonunun parçası niteliğinde. 2009 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı'na, 2015'ten itibaren ise CDP Su Programı'na kapsamlı ve şeffaf raporlamalar yapıyoruz. Aynı zamanda CDP Türkiye'nin ana destekçilerinden biri olarak, özel sektörün sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunu teşvik eden öncü kurumlar arasında yer almaktan onur duyuyoruz. CDP, şirketleri iklim değişikliği ve su yönetimi konularındaki performanslarını değerlendirerek, risk ve fırsat yönetimi, yönetişim yapısı, belirlenen hedefler ve bunların gerçekleşme oranları gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finans çözümlerimizle hem bireysel hem de tüzel müşterilerimizi düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda destekleyerek, yeşil tahviller, sürdürülebilir krediler ve iklim dostu yatırım araçları gibi yenilikçi finansal ürünler sunuyoruz. CDP tarafından hem iklim krizi hem de su güvenliği alanında en yüksek skorlara layık görülmemiz, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Dünyada artık sürdürülebilirlik ile bağlantılı faktörler yatırımcıların değerlendirme kriterleri içinde her geçen gün daha da öne çıkıyor. Bankamızın elde ettiği güçlü skorlar hem bu kriterlere uyumlanma hem de çalışmalarımızın uluslararası arenada değer bulduğunu kanıtlaması açısından da büyük önem taşıyor. Bu başarı, tüm ekibimizin ve iş ortaklarımızın ortak çabalarının bir sonucu. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi en aza indirecek, sadece finansman sağlamakla kalmayıp, müşterilerimizin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerini teşvik edecek inovatif uygulamalar ile ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."