Garanti BBVA'ya İnovasyon Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Garanti BBVA'ya İnovasyon Ödülü

21.08.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA Teknoloji, dolandırıcılıkla mücadele için geliştirdiği modelle ödüllendirildi.

Garanti BBVA Teknoloji, geliştirdiği Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli (Mule Account Fraud Score Model) ile Datos Impact Awards 2025'te "En İyi Finans Kurumu İnovasyonu" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Teknoloji, geliştirdiği yapay zeka teknolojileriyle müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyor.

Garanti BBVA Teknoloji, bankacılık işlemlerinde dolandırıcılık riskini önlemeye yönelik geliştirdiği Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli ile Datos Impact Awards 2025'te "En İyi Finans Kurumu İnovasyonu" ödülünü kazandı.

Yapay zeka desteğiyle dolandırıcılık amacıyla kullanılan aracı hesap davranışlarını ayırt ederek gerçek zamanlı risk skorları üreten bu yenilikçi model, geleneksel işlem bazlı takip yöntemlerinin ötesine geçerek müşteri profillerini analiz ediyor ve potansiyel "aracı hesap" davranışlarını tespit ediyor.

Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli, gerçek zamanlı risk değerlendirmesi yapabiliyor ve diğer finansal kurumlardan gelen şüpheli transferleri tespit ederek çapraz kurumsal koruma sağlıyor. Bu sayede, Garanti BBVA'nın yanı sıra tüm finans ekosistemi daha güvenli hale geliyor.

Dolandırıcılık amaçlı kullanılan hesapların tespitinde gelişme kaydedilmesini sağlayan ve meşru işlemlere kesintisiz devam imkanı sunan bu sistem, müşteri deneyimini ve güvenliğini ön planda tutarken, finansal suçların önlenmesinde sektörde yeni standartlar oluşturuyor.

"Dolandırıcılık risklerini en aza indiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, Garanti BBVA çatısı altında faaliyet gösteren Garanti BBVA Teknoloji'nin, veri analitiği, yapay zeka ve büyük veri alanlarında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle bankacılığın geleceğini şekillendirecek öncü uygulamalar sunmayı hedefleyen çok değerli bir kurum olduğunu belirtti.

Kullanıcıların güvenliğini ön planda tutarak, dolandırıcılık risklerini en aza indiren çözümler üretmek için ekip olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Kuruöz, şunları kaydetti:

"Finansal suçlar her zamankinden daha sofistike hale gelirken, bu alandaki çalışmalar yalnızca bankalar için değil, müşteriler için de kritik bir fark yaratıyor. Geliştirdiğimiz Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modelimiz, dolandırıcılık ve kara para aklamaya karşı mücadelede etkinliği artırıyor, müşterilere sunduğumuz güvenliği güçlendiriyor."

Datos Impact Awards tarafından ödüle layık görüldükleri için gurur duyduklarını aktaran Kuruöz, "Bu başarı, sadece teknolojiye yaptığımız yatırımların değil, ekip arkadaşlarımızın yaratıcılığının ve özverisinin de önemli bir yansıması. Tüm ekibimize teşekkür ediyor, bu ödülün finansal ekosistem ve müşterilerimiz için yaratacağı değerden mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'ya İnovasyon Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:42:58. #7.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA'ya İnovasyon Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.