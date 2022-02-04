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Gastronomi Turizmi Derneği Moskova'da temsilcilik açtı - Son Dakika

Gastronomi Turizmi Derneği Moskova'da temsilcilik açtı

04.02.2022 15:07
Gastronomi Turizmi Derneği Moskova'da temsilcilik açtı

Gastronomi Turizmi Derneği (GTO) Türk mutfak kültürünü Rusya'da tanıtacak.

Gastronomi Turizmi Derneği (GTO) Türk mutfak kültürünü Rusya'da tanıtacak.

GTO'nun başkent Moskova'da bulunan "Spektr" iş merkezinde temsilcilik açması nedeniyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yetkililerin yanı sıra, Rus ve Türk çok sayıda davetli katıldı.

GTO Başkanı Gürkan Boztepe, yaptığı açıklamada, Rusya'da açılan temsilcikle, Türk mutfak kültürünün ülkede tanıtılmasının hedeflendiğini, gastronomi turizmi ve kültürlerarası iletişime yönelik çalışmalar yapılacağını kaydetti.

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Gastronomi, Moskova, Rusya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gastronomi Turizmi Derneği Moskova'da temsilcilik açtı - Son Dakika Ekonomi


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