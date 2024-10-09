Gates ve Bezos, ABD'nin En büyük Arazi Sahipleri - Son Dakika
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Ekonomi

Gates ve Bezos, ABD'nin En büyük Arazi Sahipleri

Bill Gates, en büyük özel tarım arazisi sahibi; Jeff Bezos ise 25. sırada 420 bin akre toprak sahibi.

09.10.2024 11:51
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Teknoloji şirketi sahibi milyarderlerden Bill Gates, ABD'deki en büyük özel tarım arazisi sahibi olurken, Jeff Bezos da son yıllarda aldığı arazilerle ülkedeki en büyük arazi sahipleri listesinde 25. sırada yer aldı.

AA muhabirinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli The Land Report (Arsa Raporu) dergisinin "İlk 100 Arsa Sahibi Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, teknoloji işi yapan milyarderlerin son yıllarda yaptığı toprak yatırımı her geçen gün artıyor.

Teknoloji şirketleri sahipleri arasında en fazla toprağı bulunan iş adamı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu.

Bezos, sahip olduğu 420 bin akre (yaklaşık 1,7 milyon dönüm) arsa ile listede 25. sırada yer alıyor.

İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 5 bin 461 kilometrekare (5,4 milyon dönüm) olduğu düşünülürse Bezos'un ABD'de İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 3'te 1'i kadar toprak sahibi olduğu anlaşılıyor.

Gates, ABD'nin en büyük özel tarım arazisi sahibi

Listede 41. sırada ise Microsoft'un Kurucu Ortağı Bill Gates yer alıyor. Gates'in ABD'de toplamda 270 bin akre yani 1 milyon 92 bin dönüm arsası bulunuyor.

Gates'in ABD'deki toplam arazisinin İstanbul'un 5'te 1'i kadar olduğu görülüyor.

Raporda yer alan bilgilere göre, Gates, 17 eyalete yayılmış yaklaşık 1 milyon dönümlük son derece verimli çiftlik arazisiyle ülkenin en büyük özel tarım arazisi sahibi olarak biliniyor.

The Land Report sitesinde Gates ile ilgili yer alan bir haberde kendisine sorulan "Neden bu kadar fazla tarım arazisi satın alıyorsun?" sorusuna verdiği "ABD'deki tarım arazilerinin sadece 4 binde 1'ine sahibim. Bu tarım arazilerini daha üretken hale getirmek ve daha fazla iş imkanı oluşturmak için alıyorum" cevabı dikkati çekiyor.

Listede ilk 5 sıra

"İlk 100 Arsa Sahibi Raporu"na göre ilk sırada Emmerson ailesi yer alıyor. ABD'de kereste, yenilenebilir enerji ve tarım gibi alanlarda faaliyet gösteren ailenin 2,4 milyon akre (9,7 milyon dönüm) arazisi bulunuyor. Bu da İstanbul'un 1,8 katı büyüklüğüne denk geliyor.

Listede 2. sırada 2,2 milyon akre (8,9 milyon dönüm) ile John Malone, 2 milyon akre (8,09 milyon dönüm) ile Ted Turner, 1,7 milyon akre (6,8 milyon dönüm) ile Stan Kroenke ve 1,6 milyon akre (6,4 milyon dönüm) ile Reed ailesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gates ve Bezos, ABD'nin En büyük Arazi Sahipleri - Son Dakika

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