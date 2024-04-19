GATHİB 2023 Genel Kurulu'nda İhracat Düşüşü Değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

GATHİB 2023 Genel Kurulu'nda İhracat Düşüşü Değerlendirildi

GATHİB 2023 Genel Kurulu\'nda İhracat Düşüşü Değerlendirildi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB), 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 yılında yaşanan ihracat düşüşü ve sektördeki zorluklar değerlendirildi. GATHİB Başkanı Fikret Kileci, üyelerin dirençli bir duruş sergilediğini belirtirken, uluslararası talep daralması ve 6 Şubat depremlerinin ihracatı olumsuz etkilediği vurgulandı. Ayrıca, 2023 yılında en fazla ihracat yapılan mal grupları ve ülkeler de açıklandı. GATHİB, 2024 yılında da yoğun bir takvimle çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

19.04.2024 13:41
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Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nu GAİB hizmet binasında gerçekleştirdi.

Toplantı TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ile GATHİB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 yılı Birlik mali durumu ve Birlik faaliyetleri ibra edildi. Genel Kurulda açıklamalarda bulunan GATHİB Başkanı Fikret Kileci, "Pandeminin ve Rusya- Ukrayna savaşının ardından dünya genelinde tekstil sektöründe daralma görülmeye başlamasına rağmen üyelerimiz dirençli bir duruş sergiledi. 2023 yılının hemen başında gerçekleşen 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisi de olumsuz tabloya eklendiğinde oldukça zor günler geçirdik. Tüm olumsuz şartlara rağmen Birliğimiz üyesi ihracatçılarımız istikrarlı bir performans sergilediler, buradan tüm üyelerimize üstün çabaları sebebiyle teşekkürler ediyorum. 2023 yılında gerek benim için Tekstil Sektör Kurulu Başkanı olarak gerek GATHİB Başkanı olarak oldukça yoğun bir takvimle geçti. Aynı şekilde Birliğimiz de yoğun bir takvimi geride bıraktı. 2024 yılında da tüm gücümüzle sahada olacağız, bizi 2023'ten daha yoğun bir takvimin beklediğini biliyoruz. Şimdiden tüm çalışma arkadaşlarıma ve üyelerimize başarılar diliyor, 2024'ün sektörümüz ve tüm ülkemiz için verimli bir ihracat yılı olarak kayda geçmesini temenni ediyorum" dedi.

GATHİB'in ihracatı 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 13,1 azalışla 3 milyar 67 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Tekstil sektöründe yaşanan bu düşüşte uluslararası ölçekte tekstil sektöründe yaşanan talep daralmasının ve bölgemizde yaşanan 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğu değerlendiriliyor.

2023 yılında bölgemiz tekstil sektörü ihracatı alt mal grupları bazında değerlendirilecek olur ise en fazla ihracat yapılan mal grupları; 837 milyon dolar ile iplik ihracatı, 818 milyon dolar ile kumaş ihracatı ve 176 milyon dolar ile elyaf ihracatı olmuştur. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise Irak, Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve Suriye olarak sıralandı.

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Sekreteryasını üstlenen GATHİB, Fikret Kileci Başkanlığında 2023 yılında yoğun bir takvim geçirdi. Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilir Üretim, Döngüsel Ekonomi alanlarıyla ilgili World Circular Economy Forum, Circular Textile Days, Uluslararası Ekoteks Sempozyumu, İyi Pamuk ve Tarla Paneli, Horasis gibi onlarca panel, forum, fuar ve sempozyuma katılan GATHİB yönetimi 2024 yılı için de yoğun bir takvime sahip. Ayrıca sektöre nitelikli iş gücü ve tasarımları kazandırmayı amaçlayan ve Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın dördüncüsü de GATHİB tarafından 2024 yılında gerçekleştirilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GATHİB 2023 Genel Kurulu'nda İhracat Düşüşü Değerlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: GATHİB 2023 Genel Kurulu'nda İhracat Düşüşü Değerlendirildi - Son Dakika
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