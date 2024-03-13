Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan " Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiası büyük ses getirdi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya üzerinde de bir çok hesap tarafından paylaşılan habere ilişkin açıklamada bulundu.
Kurumun X hesabından yapılan paylaşımda "'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiası doğru değildir.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."
Son Dakika › Ekonomi › Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı - Son Dakika
Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu. Hatipoğlu, fabrika yöneticileri ve işçilerle görüşerek yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi. Ayrıca, çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini belirtti ve kadın çalışan istihdamını artırmak için mahallelerde kreş sayılarının artırılacağını söyledi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. IPARD programının tarımsal üretimi ve işletmelerin Avrupa standartlarına yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı yeni dönemde 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor elde edeceklerini bildirdi. Belediye, kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üç katına çıkaracak.
Karadeniz Ereğli Ziraat Odası, çiftçilere fındığa alternatif gelir elde etmeleri için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Oda başkanı Zafer Yalman, pazar yerinde gerçekleştirilen dağıtım programında, üreticilerin talebi doğrultusunda 1500 yumurta tavuğu dağıtımı yapıldığını belirtti. Projenin farklı çalışmalarla devam edeceği açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sincan Bilim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bilim ve teknoloji alanında yeni ufukları birlikte açacaklarını belirtti. Bakan Kacır, belediyelerle işbirliği içinde çalışarak bilim merkezlerini ülke sathına yaymayı hedeflediklerini söyledi. Açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer yetkililer katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi.
Konya'dan gönderilen yerli üretim tohumlar Kırşehir'de çiftçiye dağıtıldı.
Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 14,751 liradan satıldı.
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