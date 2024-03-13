Gaye Erkan\'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, EOSB'deki Fabrikaları Ziyaret Etti

Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu. Hatipoğlu, fabrika yöneticileri ve işçilerle görüşerek yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi. Ayrıca, çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini belirtti ve kadın çalışan istihdamını artırmak için mahallelerde kreş sayılarının artırılacağını söyledi.