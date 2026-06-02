Gayrimenkul Satışları 2026'da Düşüşte
Gayrimenkul Satışları 2026'da Düşüşte

02.06.2026 11:11
Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 azalarak 1 milyon 29 bin 771 oldu.

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2025 yılına hızlı başlayan gayrimenkul satışları (konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz), yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 3,3 milyonu aşarak rekor kırmıştı.

Gayrimenkul satışları bu yıla ise düşüşle başladı. Ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529, nisanda 234 bin 468, mayısta ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin 48 gayrimenkul satıldı. En yüksek satış nisanda görüldü.

Gayrimenkul satışları yılın ocak-mayıs döneminde ise 2025'in aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalarak 1 milyon 29 bin 771'e geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 196 bin 100 gayrimenkul satılmıştı. Yılın ilk 5 ayı itibarıyla 2024'te 1 milyon 58 bin 840, 2023'te 1 milyon 161 bin 159, 2022'de 1 milyon 207 bin 785, 2021'de ise 918 bin 918 satış işlemi yapılmıştı.

Tapu dairelerindeki işlem sayısı 7,8 milyona yaklaştı

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde 7 milyon 786 bin 716 işlem gerçekleştirildi. Bunun 1 milyon 30 bine yakınını satış, 507 binden fazlasını ipotek, yaklaşık 163 binini intikal, 67 bine yakınını düzeltme, 35,4 binini kamulaştırma, 22 binini ayırma, 16,1 binini bağış, 12,2 binini birleştirme, 9,1 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 5,9 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 69,5 artarak 87 milyar 112 milyon 415 bin liraya yükseldi. Bunun 82,7 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

Ocak-mayıs dönemi rakamları

Ülke genelinde 2021-2026 yılları ocak-mayıs dönemleri itibarıyla gayrimenkul satışları şöyle:

Yıllar (ocak-mayıs)Satılan gayrimenkul adedi
20261.029.771
20251.196.100
20241.058.840
20231.161.159
20221.207.785
2021918.918

Kaynak: AA

