Gayrimenkul Satışları Yüzde 13 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Gayrimenkul Satışları Yüzde 13 Arttı

12.06.2025 11:16
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Türkiye'de gayrimenkul satışları ilk 5 ayda geçen yıla göre yüzde 13 artarak 1,2 milyona ulaştı.

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyon 196 bin 100'e yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, ivmesini takip eden aylarda da sürdürdü.

İlk 5 ayda gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre ocak, şubat, nisan ve mayısta artarken, sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643 oldu. Geçen ay gayrimenkul satışları yıllık bazda yüzde 5,32 arttı.

İlk 5 ayda ise gayrimenkul satışları yıllık bazda yüzde 13 artarak 1 milyon 196 bin 100'e yükseldi. Bu tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-mayıs dönemi verisi olarak kayıtlara geçti. Rekor, 1 milyon 207 bin 785 ile 2022'de görülmüştü.

Tapu harç geliri 51,4 milyar lirayı aştı

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 7,7 milyonu aşkın işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,2 milyonunu satış, 568 binini ipotek, 178 binini intikal, 63 binini düzeltme, 26 binini kamulaştırma, 22 bine yakınını ayırma, yaklaşık 12 binini birleştirme, 11,3 binini bağış işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 5,6 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 72,6 artarak 51 milyar 414 milyon liraya yükseldi.

Ocak-mayıs dönemi rakamları

2020-2025 yılları ocak-mayıs dönemleri dikkate alındığında ülke genelinde satılan gayrimenkul adetleri şu şekilde:

Yıllar (ocak-mayıs)Satılan gayrimenkul adedi
20251.196.100
20241.058.840
20231.161.159
20221.207.785
2021918.918
2020771.117

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul Satışları Yüzde 13 Arttı - Son Dakika

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