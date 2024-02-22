Gayrimenkulde Kadın Liderler Gelişim Programı 23 Mart\'ta Başlıyor

Gayrimenkul sektöründe yer alan kadın çalışanlara yönelik düzenlenecek Gayrimenkulde Kadın Liderler Gelişim Programı 23 Mart'ta başlayacak.
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinden (GYODER) yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), GYODER ve Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) Platformu iş birliğiyle düzenlenecek programın ilk dersi 23 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.
Gayrimenkul sektöründe yer alan kadın çalışanlara bugünün liderlik becerilerini, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetişim nosyonu ile vizyoner bakış açısı kazandırmayı amaçlayan program, Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik kadrosunun yanı sıra sektör liderleri ve uzmanların katkılarıyla hazırlandı.
Çevrim içi dersler, konuk konuşmacılar, mentörlük ve network oluşturma gibi aktiviteler ile desteklenecek programın içeriği "Liderlik ve Etkin İletişim", "Etkin Yönetim", "Yeni Dünya Düzeni" ve "Gayrimenkul Sektörüne 360 Derece Bakış" olmak üzere 4 modülden oluşacak.
Katılımcılar, program içeriğindeki konuşma ve atölye çalışmalarıyla kişisel farkındalık ve liderlik kimliklerini güçlendirme fırsatı bulacak. Program online olarak çarşamba akşam ve cumartesi sabah yarım gün olmak üzere haftada 6 saat ve toplam 72 saat olarak planlandı.
Programda fiziki olarak planlanan bazı dersler kapsamında katılımcılar Boğaziçi Üniversitesi'nde bir araya gelecek. Programın eğitim süreci toplam 4 ayda tamamlanacak ve sonrasında katılımcıların hazırlayacağı projelerin sunumuyla sona erecek.
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