Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışı yarın yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışını yapacaklarını belirterek, yıllık yolcu kapasitesinin 6 milyona çıkarıldığını bildirdi.

???????Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep Havalimanı Terminal Binası ve Apron yapım işinin tamamladığını, açılışın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını ifade etti.

Yeni terminal binasının 24 bin 949 metrekareden 72 bin 593 metrekareye çıkarıldığı bilgisini veren ???????Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık yolcu kapasitesi 2,5 milyondan 6 milyona, uçak kapasitesi 12'den 18'e, otopark araç kapasitesi ise 585'ten 2 bin 49'a yükseldi. Check-in yapmak için 50 bankonun bulunduğu yeni terminal binasında, iç hatlar giden yolcu salonu 5 bin 850, gelen yolcu salonu 3 bin 741, dış hatlar gelen yolcu salonu 2 bin 614, giden yolcu salonu da 2 bin 90 metrekare olarak dizayn edildi."

Karaismailoğlu, artan ihtiyaçları hava yoluna yaptıkları yatırımlarla karşılamaya devam ettiklerini vurguladı.

19 yıldır havacılıkta başarı öyküsü yazmaya devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, 2003'te 162 olan uçak sayısının 2021 Kasım itibarıyla 552'ye çıktığına dikkati çekti.

Karaismailoğlu, aynı dönemde koltuk kapasitesinin yüzde 275 artarak 27 bin 599'dan 103 bin 529'a yükseldiğini, 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün itibarıyla 56'ya ulaştığını, gelecek yıl yeni açılacak havalimanlarıyla 61'e çıkacağını ifade etti.

İç hatlarda uçulan nokta sayısının çapraz uçuşlarla desteklendiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye hava sahası adeta hava yolu ağlarıyla örüldü. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı 81'den 173'e yükseldi. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 275 yeni nokta eklendi. Uçuş ağımız, Kasım 2021 itibarıyla 128 ülkede 335 noktaya ulaştı. 2003'te 34 milyon 443 bin olan toplam yolcu sayısı 2019'da yüzde 507 artış göstererek 209 milyona çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen 2020 yılında toplam yolcu sayısı 82 milyona yaklaştı. 2021 yılının 11 ayında ise toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 54 artışla 118 milyonu aştı."

Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren havacılık sektörüne idari, teknik ve mali düzenlemelerle gereken desteğin verildiğine dikkati çekerek, "Bunun neticesi olarak ülkemiz salgın sonrasında havacılıkta en hızlı normalleşme sağlayan ülkeler arasında yer aldı. Alınan tedbirler neticesinde salgın sonrası toparlanma süreçleri dünyada 2019 yılına oranla yüzde 60-70 seviyelerinde iken ülkemizde yüzde 80-90 seviyelerinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.