Gaziantep\'ten Şubat Ayında Yüzde 71,1 Artışla 863 Milyon Dolarlık İhracat

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Şubat ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,1 artışla 863 milyon 583 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
Ünverdi, geçtiğimiz yıl 6 şubat depreminin etkisiyle Şubat ayı ihracatında sert bir düşüşle Gaziantep'ten 504 milyon 844 bin dolarlık ihracat yapıldığını hatırlatarak, "yüzyılın felaketi karşısında büyük bir özveriyle bir yıl sonra bugünkü rakamlara ulaşılmasını sağlayan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin yolu açık olsun" dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Adıyaman'da açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, yılın ilk iki ayında ise Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 oranında artışla 1 milyar 676 milyon 875 bin dolara ulaştığını belirterek, Gaziantep'in hem aylık hem de dönem ihracatında 6. sırada yer aldığını kaydetti.
Gaziantep ve bölge üreticilerinin deprem sonrası bir yıllık süreçte örnek bir mücadele gösterdiğinin altını çizen Ünverdi, bölge ekonomisinin güçlenmesi için KOBİ ve büyük ölçekli işletmelere yönelik desteklerin devam etmesi gerektiğini ve ihalesi yapılan Hassa-Dörtyol Tünel, Demiryolu ve Otoyol Projesinin hızla hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.
Sağlıklı, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için sanayi üretimi ve ihracatın Türkiye ekonomisindeki payının artması gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, "Parasal sıkılaştırma ile mali dengenin sağlanması için rasyonel adımlar atılıyor ve 2023 yılsonu itibarıyla bunun etkilerini rakamsal olarak da görebiliyoruz. Ülkemiz ekonomisinde 2023 yılında yüzde 4.5'lik bir büyüme oldu. Sanayinin ise büyümeye etkisinin yavaş olduğunu gördük. Bu doğrultuda yapısal reformların devam etmesi gerekiyor. Yüksek enflasyon ve kredi maliyetleri maalesef sanayimizi olumsuz etkilerken, nakit akışında sıkıntılar yaşıyoruz. Bu nedenle üreten kesimin krediye erişimi kolaylaştırılmalı ve uygun kredi imkanları ile üretim, ihracat ve yatırıma verilecek desteklerle sanayinin büyümeye katkısı artırılmalıdır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Ekonomi › Gaziantep'ten Şubat Ayında Yüzde 71,1 Artışla 863 Milyon Dolarlık İhracat - Son Dakika
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