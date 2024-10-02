Gaziantep İhracatı Yüzde 0,3 Arttı

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ilk 9 ayda Gaziantep'ten geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 oranında artışla 7 milyar 321 milyon 610 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, eylül ayında Gaziantep'ten 841 milyon 942 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6. sırada yer aldığını kaydetti.

Ünverdi, "Özveriyle çalışarak şehrimiz ve ülkemize katma değer sağlayan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamasında, Avrupa'da yaşanan ekonomik yavaşlama ve AB pazarındaki daralmaya işaret eden Ünverdi, bu sebeple Afrika başta olmak üzere farklı pazarlarla sepetin çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Maalesef en büyük pazarımız olan Avrupa'da ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Bunla birlikte ülkemizin etrafına baktığımızda, bölge ülkelerinde çok büyük sorunlar söz konusu. Böylesi bir dönemde mevcut pazarlarımızı genişletmek, yeni pazarlara ulaşmak ve alternatif pazarlardaki ağırlığımızı artırmak ihracatımızın devamlılığına imkan sağlayacaktır. Kamu tarafından da hedef pazarlarımızda rakiplerimiz karşısında rekabetçi olabilmemiz için kur politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve daha rekabetçi hale gelmesi, maliyetlerin arttığı bir dönemde ihracatçıya lojistik desteği sağlanması, Eximbank, KGF ve benzeri destek enstrümanları aracılığıyla sağlanması öngörülen uygun şartlara sahip finansman imkanlarına erişmekte halen devam eden sorunların giderilmesi bu sürecin aşılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP