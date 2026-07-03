Gaziantep İhracatı Yüzde 30,4 Arttı - Son Dakika
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Gaziantep İhracatı Yüzde 30,4 Arttı

Gaziantep İhracatı Yüzde 30,4 Arttı
03.07.2026 15:05
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Haziran ayında Gaziantep'ten 919 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İlk yarıda artış sürüyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, haziran ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 oranında artışla 919 milyon 694 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, yılın ilk yarısında ise Gaziantep'in ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında artışla 5 milyar 37 milyon 911 bin dolara ulaştığını belirtti.

Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6'ncı sırada yer almaya devam ettiğini dile getiren Ünverdi, "Uluslararası ticarette büyük kırılmaların ve belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde olağanüstü bir performansla ülke ekonomisine girdi sağlayan ve cari açığın azaltılmasına en büyük katkıyı veren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üretici ve ihracatçılar için finansmana ve nakde olan ihtiyacın öncelik haline geldiğinin altını çizen Ünverdi, "Sektörlerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde en yoğun talebin finansman konusunda geldiğini görüyoruz. İşletmelerimizin artan maliyetler ve daralan piyasa şartlarını karşısında işletme giderlerini karşılamak ve dış pazarda rekabetini sürdürebilmesi için bu süreci sübvanse edebileceği yeni kaynak arzına ihtiyaç duyulmaktadır. Haziran ayı itibarı ile İSO Türkiye İmalat PMI verilerine göre imalat sanayinde daralmanın 27 aydır devam ettiği açıkça görülmüştür. Ekonomik programda üretici, ihracatçı ve ticaret yapan kesime nefes aldıracak, işletmelerin devamlılığını sağlayacak özel bir finansman modeli üzerinde çalışılmalıdır. Banka kredilerindeki sınırlamalar yeniden gözden geçirilerek ivedilikle esnetilmelidir" dedi.

Ünverdi, açıklamasının son bölümünde, SGK prim borcu olan işverenler için taksitlendirme süresinin 36 aydan 72 aya çıkarıldığını ve 31 Ağustos 2026 tarihine kadar sürecek yeni bir yapılandırma döneminin başladığını hatırlatarak, düzenleme ile tecil faizinin yıllık yüzde 29'a düşürüldüğünü ve firmaların sunulan imkandan faydalanabileceklerini hatırlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep İhracatı Yüzde 30,4 Arttı - Son Dakika

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