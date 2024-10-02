Gaziantep'in İhracatı Eylülde Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'in İhracatı Eylülde Düştü

Gaziantep'in eylül ihracatı, geçen yıla göre %3,9 azalarak 841 milyon dolara geriledi.

02.10.2024 16:54
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Gaziantep'in ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşerek 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleşti.

Gaziantep Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6'ncı ili Gaziantep'in ocak-eylül döneminde ihracatı 7,3 milyar dolara ulaştı.

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in eylül ayı ihracatının 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

İhracatın eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düştüğünü aktaran Yıldırım, GTO üyelerinin sorunlarını hazırladıkları kapsamlı raporla ele aldıklarını, Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunların dış talebi daha da azaltabileceğini kaydetti.

Yıldırım, ihracatçıların artan maliyetler, finansmana erişim sorunları ve yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücünün giderek azaldığını vurgulayarak, "İhracatçılarımızın, iş insanlarımızın elini güçlendirebilmek için atılması gereken adımlar belli. GTO olarak tüm çözüm önerilerimizi çalmadık kapı bırakmayarak karar vericilerimize aktardık. Gerekli önlemlerin en hızlı şekilde alınacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in İhracatı Eylülde Düştü - Son Dakika

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