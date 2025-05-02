Gaziantep'in İhracatı Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'in İhracatı Yüzde 9 Arttı

Gaziantep\'in İhracatı Yüzde 9 Arttı

Gaziantep'in nisan ayında ihracatı 777 milyon dolara ulaşırken, finansman sorunu vurgulandı.

02.05.2025 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, nisan ayında Gaziantep'ten geçen yılın nisan ayına göre yüzde 9 oranında artışla 777 milyon 529 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-nisan döneminde ise Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında artışla 3 milyar 253 milyon 315 bin dolara ulaştığını,hem aylık hem dönem ihracatında 6'ncı sırada yer aldığını kaydetti.

Ünverdi, "Gaziantep'in ihracatta bu ramlara ulaşılmasında büyük fedakarlıkla mücadelesini sürdüren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Finansman sorunun artarak devam ettiğinin altını çizen Ünverdi, üretim, ticaret, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için finansmana erişim ve maliyetler konusunda çözüm odaklı yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sanayi ve ihracatçının hem iç hem dış piyasada sıkışık bir tablo ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Ünverdi, "İç piyasada nakit döngüsünde büyük bir durgunluk var. Dış pazarda hem belirsizlik hem tedirginlik hakim. Üretim kapasitelerindeki düşüş bunun en önemli göstergesidir. Üreten kesimin çarkları döndürebilmesi ve sanayinin sürdürülebilirliği için reel kesimin uygun şartlarda finansmana erişimi sağlanmalıdır. Artan maliyetler sebebiyle rekabet gücü zayıflayan sanayicilerimize can suyu olacak imkanlar sunulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'nun en büyük gıda fuarını 7-9 mayıs tarihlerinde Gaziantep'te düzenleyeceklerini belirten Ünverdi, fuarın kent, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılarının olacağını dile getirerek, "Gıda fuarımız sektörümüz ve şehrimize önemli bir ekonomik canlılık kazandıracak ve dönüm noktası olacak. 24 ülkeden en az 500 nitelikli alıcı fuarımıza katılım sağlayacak. Fuarımızda kurulacak güçlü ticari bağların ihracatımıza da önemli katkıları olacak ve büyük bir ivme kazandıracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye'deki yabancı büyükelçi ve diplomatik temsilciler, ticaret müşavirleri, uluslararası odaların başkanları ve yönetim kurullarının katılımıyla düzenleyeceğimiz fuarımıza, sektör temsilcilerimizi, iş dünyamızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in İhracatı Yüzde 9 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:48:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'in İhracatı Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.