Gaziantep'in Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 3,7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'in Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 3,7 Arttı

Gaziantep\'in Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 3,7 Arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mayıs ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 902 milyon 26 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Gaziantep'in Ocak-Mayıs dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 4 milyar 139 milyon 93 bin dolara ulaştı. Ünverdi, ihracatçılara teşekkür ederken, uluslararası ticaretin zorluklarını ve risklerini de vurguladı.

03.06.2024 15:11
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mayıs ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 902 milyon 26 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, Ocak-Mayıs döneminde ise Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 oranında artışla 4 milyar 139 milyon 93 bin dolara ulaştığını belirtti. Gaziantep'in hem aylık hem de dönem ihracatında en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer aldığını ifade eden Ünverdi, "Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz kalkınmasının öncüsü olan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ünverdi açıklamasında, uluslararası ticaretin adeta diken üstü bir ortamda sürdürülemeye çalışıldığını belirtti. Belirsizlik ve risklerin çeşitlendiği bir döngüde ihracatçıların olağanüstü çaba sarf ettiklerini kaydeden Ünverdi, "Son yıllarda belirsizliğin etkisiyle özellikle en büyük pazarımız olan AB ülkeleri başta olmak üzere talepteki azalmadan bahsederken, ülkeler arası gerilimlerin üst safhaya ulaşması ve savaşlar nedeniyle bu sürecin kaygıya dönüşmesiyle ihracatçılarımız üzerindeki baskı daha da artırmıştır. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nda aralıklarla devam eden krizler, ürün teslim sürelerinde aksamalara neden olurken navlun fiyatlarını da artırmaktadır. Bu da hammadde ve nihai ürün noktasında fiyatlarının artmasını kaçınılmaz hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Hammadde, enerji ve istihdam maliyetleriyle birlikte banka kredi maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle sanayicilerin yükünün ağır olduğunu belirten Ünverdi, son dönemde enflasyon ve döviz kuru arasında artan farka işaret etti. Enflasyon ile döviz kuru arasındaki farkın açılmasının dış ticaret üzerindeki etkilerinin altını çizen Ünverdi, enflasyon-kur dengesinin bozularak makasın fazla açılmasının ihracatçının rekabet gücünü azalttığının altını çizdi.

Son dönemde uygulanan ekonomi politikalarının olumlu bir sonucu olarak Merkez Bankası'nın (MB) döviz rezervlerindeki artışa işaret eden Ünverdi, bu noktadan hareketle ihracatçıların elde ettikleri döviz gelirinin yüzde 40'ını MB'ye TL karşılığı bozdurması zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini belirterek, "Döviz kurunda yukarı yönlü hareket durmuş durumda. İhracatçı zaten parasını bozdurup hammadde almak için yeniden döviz alıyor. Bu da kur alım satımda üretici ve ihracatçılarımızın zarar etmesine sebep olmaya devam ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 3,7 Arttı - Son Dakika

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