Gaziantep'in Nisan İhracatı 777 Milyon Dolar

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentten nisan ayında 777 milyon 529 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-nisan döneminde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 3 milyar 253 milyon 315 bin dolara çıktığını belirtti.

Gaziantep'in nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk artışla 777 milyon 529 bin dolara ulaştığına işaret eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in ihracatta bu rakamlara ulaşmasında büyük fedakarlıkla mücadelesini sürdüren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sanayi ve ihracatçı hem iç hem de dış piyasada sıkışık bir tablo ile karşı karşıya kalıyor. İç piyasada nakit döngüsünde büyük bir durgunluk var. Dış pazarda hem belirsizlik hem tedirginlik hakim. Üretim kapasitelerindeki düşüş, bunun en önemli göstergesidir. Üreten kesimin çarkları döndürebilmesi ve sanayinin sürdürülebilirliği için reel kesimin uygun koşullarda finansmana erişimi sağlanmalıdır.

Artan maliyetler sebebiyle rekabet gücü zayıflayan sanayicilerimize can suyu olacak imkanlar sunulmalıdır."