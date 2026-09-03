Gaziantep İslahiye'de hatun parmağı ve Antep karası üzüm hasadı başladı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de hatun parmağı ve Antep karası üzüm hasadı başladı

Gaziantep İslahiye\'de hatun parmağı ve Antep karası üzüm hasadı başladı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sofralık tüketilen ve pekmez yapımında tercih edilen hatun parmağı ile Antep karası üzümünün hasadı başladı. Üreticiler sabah erken saatlerde topladıkları üzümleri kasalara yerleştirip satışa sunarken, tarlada kilogramı 20 TL'den satılan üzümler markette 60 ila 80 TL arasında değişen fiyatlarla yerini aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen, sofralık olarak tüketilen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen 'hatun parmağı' ve 'Antep karası' üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen 'hatun parmağı' ve Antep karası üzümünün hasadı başladı. İlçede üreticilerin uzun süredir emek verdiği bağlarda yetiştirilen üzümler, üreticiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlandı. Olgunlaşan üzümleri tek tek keserek kasalara yerleştiren üreticiler, sofralarda yer alan çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere satışa sunuyor.

Çiftçi Mehmet Çalık, "Hasat başladı. Mahsullerin kalitesi çok iyi. Üzümlerimiz hatun parmağı ve Antep karası olmak üzere iki çeşittir. Son zamanlarda çekirdeksiz üretimimiz arttı. Yeni yeni Mevlana dediğimiz çeşidi de oluyor. Sistemli bir şekilde ekersen farklı eski usul ekersen dönüm başına ortalama 3 ton çıkıyor. Normalde hatun parmağı ve Antep karası üzümü satıyoruz. Pekmezini veya pestilini yapıyoruz. Kuru üzüm haline getirdiğimiz de oluyor. Bu çeşitler var. Hasadımız 10 gün önce başladı ve şuanda da devam ediyor. Ortalama 1 ay sonra da biter diye düşünüyoruz. Tarlada kilogramı 20 TL'den satılıyor. Markette ise 60 ila 80 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep İslahiye'de hatun parmağı ve Antep karası üzüm hasadı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de hatun parmağı ve Antep karası üzüm hasadı başladı - Son Dakika
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