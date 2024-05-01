Gaziantep Sanayi Odası İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde Jüri Teşvik Ödülü Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde Jüri Teşvik Ödülü Aldı

Gaziantep Sanayi Odası İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri\'nde Jüri Teşvik Ödülü Aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri kapsamında Jüri Teşvik Ödülü aldı. GSO tarafından sürdürülen 'Gaziantep Yeşil Dönüşüm Hareketi Projesi', Kamu Kalite Sempozyumu'nda ödüllendirildi. GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat stratejisini anlattı ve projenin amacını vurguladı.

01.05.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri kapsamında Jüri Teşvik Ödülü aldı.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Ankara Şubesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iş birliğinde organize edilen 24. Kamu Kalite Sempozyumu/ Enerjide Sürdürülebilir Dönüşüm konulu programda GSO tarafından sürdürülen "Gaziantep Yeşil Dönüşüm Hareketi Projesi", İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri kapsamında Jüri Teşvik Ödülü aldı.

EPDK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa GSO adına Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan katıldı.

Programda, GSO'nun ödülü KalDer Yönetimi tarafından GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak'a takdim edildi.

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, "Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliğinin önüne geçmek ve sanayinin de çevreyle uyumlu büyümesini sağlamak amacıyla, Aralık 2019 'da AB Yeşil Mutabakat stratejisi oluşturmuştur. Söz konusu stratejiyle, Avrupa kıtasının İlk etapta 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının 1990'lı yıllara göre %55'e kadar azaltılmasını, 2050 yılına kadar da net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesini hedeflemiştir. Bunun yanı sıra üretimde emisyon değeri yüksek ürünlerin AB'ye ihracatında sınırda karbon vergisi uygulamasıyla ilave vergi alınacaktır" dedi.

Koçak, 'Bu konuda Gaziantep Sanayi Odası olarak ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabilmek, sonraki nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve ihracat noktasında önümüze çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmak adına, firmaları, üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK'ları ve kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, komisyonlar kurarak süreci etkin yönetmek, yeşil dönüşümde iyi uygulamaları anlatmak, yeşil dönüşümde firmaların yatırım finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak, sanayicilere yön ve strateji belirlemek için "Gaziantep Yeşil Dönüşüm Hareketi" projemizi hayata geçirdik. Bugün burada almış olduğumuz bu ödül ile hem bizleri hem de Odamızı onurlandıran KalDer Ankara Şubesi'ne ve jüri üyelerine teşekkür ediyor, bu güzel organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum. Projemizde emeği olan, yeşil dönüşüm noktasında önemli çalışmalar yapan GSO ekip arkadaşlarımıza ve bize destek olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Sanayi Odası İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde Jüri Teşvik Ödülü Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:26:03. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Sanayi Odası İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri'nde Jüri Teşvik Ödülü Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement