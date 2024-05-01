Gaziantep Sanayi Odası İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri\'nde Jüri Teşvik Ödülü Aldı

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri kapsamında Jüri Teşvik Ödülü aldı.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Ankara Şubesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iş birliğinde organize edilen 24. Kamu Kalite Sempozyumu/ Enerjide Sürdürülebilir Dönüşüm konulu programda GSO tarafından sürdürülen "Gaziantep Yeşil Dönüşüm Hareketi Projesi", İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri kapsamında Jüri Teşvik Ödülü aldı.

EPDK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa GSO adına Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak ve Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan katıldı.

Programda, GSO'nun ödülü KalDer Yönetimi tarafından GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak'a takdim edildi.

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, "Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliğinin önüne geçmek ve sanayinin de çevreyle uyumlu büyümesini sağlamak amacıyla, Aralık 2019 'da AB Yeşil Mutabakat stratejisi oluşturmuştur. Söz konusu stratejiyle, Avrupa kıtasının İlk etapta 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının 1990'lı yıllara göre %55'e kadar azaltılmasını, 2050 yılına kadar da net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesini hedeflemiştir. Bunun yanı sıra üretimde emisyon değeri yüksek ürünlerin AB'ye ihracatında sınırda karbon vergisi uygulamasıyla ilave vergi alınacaktır" dedi.

Koçak, 'Bu konuda Gaziantep Sanayi Odası olarak ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabilmek, sonraki nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve ihracat noktasında önümüze çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmak adına, firmaları, üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, STK'ları ve kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, komisyonlar kurarak süreci etkin yönetmek, yeşil dönüşümde iyi uygulamaları anlatmak, yeşil dönüşümde firmaların yatırım finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak, sanayicilere yön ve strateji belirlemek için "Gaziantep Yeşil Dönüşüm Hareketi" projemizi hayata geçirdik. Bugün burada almış olduğumuz bu ödül ile hem bizleri hem de Odamızı onurlandıran KalDer Ankara Şubesi'ne ve jüri üyelerine teşekkür ediyor, bu güzel organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum. Projemizde emeği olan, yeşil dönüşüm noktasında önemli çalışmalar yapan GSO ekip arkadaşlarımıza ve bize destek olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP