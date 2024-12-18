Gaziantep'te 10. PENTEX Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'te 10. PENTEX Fuarı Açıldı

Gaziantep\'te 10. PENTEX Fuarı Açıldı

Gaziantep'te 270 marka ve 80 firmanın katıldığı 10. PENTEX Fuarı'nın açılışı yapıldı.

18.12.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 270 marka ile 80 firmanın yer aldığı 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) işbirliğinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar için açılış töreni yapıldı.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, törende yaptığı konuşmada, sanayi ve ticaret kenti Gaziantep'in her koşulda üretim, ihracat ve istihdamı sürdürdüğünü ifade etti.

Penye ve hazır giyimin, kentin geçmişten bugüne vazgeçilmez sektörlerinin başında geldiğini dile getiren Ünverdi, 130 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan kentte hazır giyim sektörünün de önemli bir yerinin olduğunu kaydetti.

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk de fuarın sektöre katkı sağlamasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Kemal Çeber ile protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kesti ve stantları ziyaret etti.

Gaziantep merkezli firmaların yanı sıra İstanbul, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Konya ve Adana'dan 80 firmanın yer aldığı fuar, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

gaziantep, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te 10. PENTEX Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 10. PENTEX Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.