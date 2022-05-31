Gaziantep'te 150 bin dönümlük arazinin sulama enerjisi güneşten sağlanacak - Son Dakika
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Gaziantep'te 150 bin dönümlük arazinin sulama enerjisi güneşten sağlanacak

31.05.2022 15:56
Gaziantep'te 150 bin dönümlük arazinin sulama enerjisi güneşten sağlanacak

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 150 bin dönümlük alanın sulanması için güneş enerjisi santrali kurulacak.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 150 bin dönümlük alanın sulanması için güneş enerjisi santrali kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri arasındaki verimli tarım arazilerinin sulanması için gereken enerji ihtiyacı, kurulacak güneş enerjisi santraliyle (GES) sağlanacak.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülecek proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve ilgili kurum temsilcileri İslahiye'ye bağlı Örtülü Kırsal Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Vali Gül, bölge için geçmiş yıllara göre farklı gelişmelerin yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Birincisi, Kılavuzlu Barajı'nın ödeneği çok azdı, hatta sembolikti. Bu sene ödenekler yükseldi. İkincisi bir hükümet politikası olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Türkiye genelinde sulama projelerine ek kaynak aktarıldı. Bundan bu proje de yararlandı. Üçüncüsü ise Kılavuzlu'nun 3'üncü etabı 150 bin dönüm ve bu elektrik enerjisiyle çalışıyor. Bu sulama bakımından verimli olmuyor. Bakanımız Süleyman Soylu 'olur' verdi, Büyükşehir Belediyesi ile güneş enerjisi sistemi yapacağız. Bu sistemde kendi kendini sulayacak. Çiftçimizden ekstra bir ücret çıkmamış olacak. Bu araziler iki kat daha verimli ve burada çift ürün alınabiliyor. Tarım için mevsim şartları çok uygun. Katma değer getirecek ürünler ekilebilir. Dolayısıyla buradaki çiftçilerin geliri 3-4 kat artacak. Buradaki yaşayanlar daha mutlu olacak."

Belediye Başkanı Şahin de salgınla gıda meselesinin milli güvenlik konusu haline geldiğini belirterek şunları aktardı:

"Çok hızlı bir şekilde kendi kendimize yetmek zorundayız. Toprağı suyla en uygun maliyette buluşturmak gerekiyor. Tam da bunun için buradayız. Valimiz bütün teknik birimleri koordine ediyor. Güneşi, rüzgarı 2002 öncesinde enerjiye dönüştürememiştik. Yeni dönemde çok hızlı bir şekilde çiftçiyi rahatlatmamız gerek. Bunun için en büyük maliyet olan elektrik işini halletmeliyiz. Pompajla olan her kısımda güneş enerjisini başlatıyoruz."

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar Şamil Tayyar da dünyada hızlı bir şekilde kuraklığın yaşandığını ve su konusunun ciddi bir problem haline geldiğini ifade ederek bu projeyle çiftçinin maliyetinin düşeceğini kaydetti.

Gaziantep'te 150 bin dönümlük arazinin sulama enerjisi güneşten sağlanacak
Gaziantep'te 150 bin dönümlük arazinin sulama enerjisi güneşten sağlanacak
Gaziantep'te 150 bin dönümlük arazinin sulama enerjisi güneşten sağlanacak

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Vali Gül ve Başkan Şahin'den İslahiye'de temaslarda bulundu Vali Gül ve Başkan Şahin'den İslahiye'de temaslarda bulundu
Kaynak: AA

Gaziantep, AK Parti, Tarım, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te 150 bin dönümlük arazinin sulama enerjisi güneşten sağlanacak - Son Dakika


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