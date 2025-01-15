Gaziantep'te Akaryakıt Sektörü Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'te Akaryakıt Sektörü Toplantısı

Gaziantep\'te Akaryakıt Sektörü Toplantısı

GTO, TSE ve GABDER iş birliğiyle akaryakıt sektöründeki gelişmeler ele alındı.

15.01.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Odası, Sanayi ve Teknoloji Gaziantep İl Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Koordinatörlüğü ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) iş birliğiyle GTO'da düzenlenen sektörel istişare toplantısında akaryakıt sektöründe yaşanan gelişmeler, ölçü aletleri başvuru işlemleri ve denetimler masaya yatırıldı.

GTO 11 Nolu Petrol Ürünleri, Katı - Sıvı Yakıtlar ve Enerji Meslek Komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO'nun bölgenin en etkili STK'larından biri olmakla birlikte ülkenin iş dünyasının da önde gelen temsilcisi olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "Tarihimiz boyunca, şehrimizin ortak sesine öncülük etmek, üyelerimizin sektörel sorunlarının çözülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında aktif bir şekilde rol alma kurumsal kültürümüz olmuştur. Bu kapsamda, meslek komitelerimizle yaptığımız istişarelerin ve sahadan aldığımız geri bildirimlerin önemini özellikle vurgulamak isterim. Bu toplantının organize edilmesinde de yine sizlerin geri bildirimleri etkili oldu" dedi.

Kısa bir süre önce GABDER ile birlikte Enerji Zirvesi düzenleyerek sektörün sorunlarına dikkat çektiklerini, çözüm önerileri geliştirdiklerini ve önemli adımlar attıklarını belirten Yıldırım, "Bugünkü toplantının da sektör adına önemli bir etki oluşturacağını düşünüyorum. Sorunları konuşacak, ölçü denetimlerini, süreçleri değerlendirecek, varsa yaşanan sıkıntılara çözüm üretip hep birlikte adım atacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen GABDER Başkanı M. Ergün Demir ise önceki dönemde ölçü aleti denetimlerinde pek çok sıkıntı yaşadıklarını fakat bu sıkıntıların giderek azaldığını vurgulayarak bu toplantı vesilesiyle de tüm bunları detaylıca ele alma ve çözüme kavuşturma fırsatı elde ettiklerini söyledi.

TSE Bölge Koordinatörü Mehmet Genç ve Sanayi ve Teknoloji Gaziantep İl Müdürü Mustafa Taşdemir de kurumları tarafından verilen hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında GTO üyelerini bilgilendirerek uygulanan denetim ve muayenelerde kanunun verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanıp inisiyatif almaya çalıştıklarını, kimseyi mağdur etmek istemediklerini ve iş verenlere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Açılış konuşmaları ardından TSE uzmanlarınca detaylı sunumların ve bilgilendirmenin yapıldığı istişare toplantısı, soru- cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Akaryakıt Sektörü Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Akaryakıt Sektörü Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.