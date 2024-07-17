Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadı Öncesi Yüksek Rekolte Beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadı Öncesi Yüksek Rekolte Beklentisi

Gaziantep'te, olumsuz hava koşullarının yaşanmamasıyla birlikte Antep fıstığında yüksek rekolte beklentisi oluştu. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Şahan, fıstık bahçelerinde yapılan incelemeler sonucunda bu yıl daha yüksek bir rekolte beklediklerini açıkladı. Antep fıstığının Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu belirten Şahan, üretimin büyük bir kısmının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca, Antep fıstığı üretiminin son yıllarda hızla arttığını ve dünya genelinde üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Şahan, çiftçilere ise gübreleme, besleme ve ilaçlama gibi önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

17.07.2024 10:43
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Gaziantep'te yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığında hasada kısa süre kala yüksek rekolte beklentisi yüzleri güldürdü. Geçen yıl 170 bin ton civarında rekoltenin olduğu Antep fıstığında bu yıl daha yüksek rekolte bekleniyor.

Gaziantep'te, dolu ve don gibi ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmaması ile Antep fıstığında yüksek rekolte bekleniyor. Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminin yüzde 90'ından fazlasının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapıldığını belirten Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Şahan, fıstık bahçelerinde 60 kişilik ekiple inceleme yaparak her yıl olduğu gibi bu yıl da rekolte tahminini kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

"Antep fıstığı ülkemizin en önemli tarımsal ve ekonomik ürünlerinden"

Antep fıstığının Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer aldığını söyleyen Şahan, "Antep fıstığı ülkemizin en önemli tarımsal ve ekonomik ürünlerinden biridir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmezidir. Ülkemizde üretimin en çok yapıldığı yer ise yüzde 90 oranında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Bu üretimin yaklaşık yüzde 70'i sadece Şanlıurfa ve Gaziantep illerimizde yapılmaktadır" dedi.

"Antep fıstığı son zamanlarda çok değerli bir ürün haline geldi"

Antep fıstığı üretiminin yıldan yıla hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Şahan, "Bunun en büyük nedenlerinden biri ise Antep fıstığının son zamanlarda çok değerli bir ürün haline gelmesidir. Üreticilerimizin Antep fıstığı üretimine yoğun ilgi göstermesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1000-2000 bin ton civarında olan Antep fıstığı üretimimiz 2010'lu yıllarda 100-150 bin ton bandına yükseldi. Son yıllarda 200-300 bin ton bandına yükseldi. Bu üretimle dünyada 3. sırada yer almaktayız. Dünyada 1. sırada ABD, 2. sırada İran ve 3. sırada ise Türkiye yer almaktadır. Ancak üretimimiz bu hızla artmaya devam ederken ileriki yıllarda daha üst sıralara çıkacağımızı tahmin etmekteyiz. Şu anda 60 milyon civarında meyve veren ağaç varlığımız var. Bunun yanında henüz meyve yapmamış ve yeni tesis edilmiş bahçelerdeki fidan sayısı da 30 milyon civarındadır. Bu açıdan baktığımızda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ülke üretimimiz yüzde 50-60 civarında artacak diye öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Yüksek bir rekolte beklemekteyiz"

Antep fıstığının bir yıl ürün verip ertesi yıl da rekoltesinin azaldığını belirten Şahan, "Geçen yıl yok yılı olmasına rağmen 70 bin ton civarında fıstık üretimimiz vardı. Bu yıl Antep fıstığında var yılı ve arazi gözlemlerimize baktığımızda Antep fıstığı ağaçları çok iyi meyve tutmuş. O yüzden yüksek bir rekolte beklemekteyiz. Rekolte bu yıl yüksek olacak gibi gözüküyor. Mart, nisan ve mayıs aylarında Antep fıstığının çiçek döneminde çok yağışın olması tozlanmanın kısıtlı olması gibi nedenlerden dolayı bazı bahçelerde sorun oldu. Halen de bu riskler mevcut. Bu riskler bittiğinde biz Temmuz ayı içerisinde Antep fıstığında bölgedeki mühendis arkadaşlarla birlikte rekolte çalışması yapıp bu yıl Antep fıstığı üretimimizi belirleyeceğiz" diye konuştu.

Çiftçileri de uyaran Şahan, çiftçilere düşen en önemli görevin ise Antep fıstığının gübrelenmesi, beslenmesi ve bazı hastalıklara karşı ilaçlanması olduğunu belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadı Öncesi Yüksek Rekolte Beklentisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadı Öncesi Yüksek Rekolte Beklentisi - Son Dakika
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