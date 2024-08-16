Gaziantep'te Çiftçiler Ürünlerini Doğrudan Tüketiciye Satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Çiftçiler Ürünlerini Doğrudan Tüketiciye Satıyor

Gaziantep\'te Çiftçiler Ürünlerini Doğrudan Tüketiciye Satıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Haydi Tarladan Sofraya' projesiyle çiftçiler ürünlerini doğrudan tüketiciye satmaya başladı. Proje sayesinde çiftçiler daha yüksek kazanç elde ederken, tüketiciler de kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

16.08.2024 15:18  Güncelleme: 15:20
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Haydi Tarladan Sofraya" projesiyle çiftçiler ürünlerini belirlenen alanlarda satmaya başladı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin emeklerini doğrudan tüketiciye ulaştıran projenin ilk uygulama yeri Kuzeyşehir 1'inci Etap'ta kurulan Haydi Tarladan Sofraya alanı oldu. Vatandaşlar çiftçilerin ürettiği meyve, sebze, yoğurt, reçel gibi ürünleri aracısız olarak direkt üreticiden uygun fiyata alıyor. Alanlarda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri satış yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Haftanın 5 günü 5 farklı yerde kurulacak

Haftanın 5 günü kurulacak Haydi Tarladan Sofraya kapsamında pazartesi günleri Alaaddin Yavaşça Eğitim Merkezi, salı günleri Derekenarı Tur Otobüsleri Park Alanı (Kalealtı), çarşamba günleri Mehmet Akif Ersoy Pazar Yeri (Karataş), perşembe günleri Kırsal Terminal İçi ve cuma günleri ise Kuzeyşehir 1'inci Etap'ta kurulacak.

"Haydi Tarladan Sofraya" projesiyle çiftçiler ile tüketiciler arasında doğrudan bir bağ kurularak hem üreticiye hak ettiği kazancı sağlamak hem de tüketiciye daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmak hedefleniyor. Çiftçiler ürünlerini doğrudan tüketiciye sunarak daha yüksek kazanç elde edecek. Böylece, tarım sektöründe adil bir gelir dağılımı sağlanacak ve üreticilerin alın teri karşılığını bulacak. Aynı zamanda, vatandaşlar da taze ve doğal ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilecek.

Proje üreticinin de ve tüketicinin de yüzünü güldürdü

Kuzeyşehir Karacaören Mahalle Muhtarı İsa Yiğit, Haydi Tarladan Sofraya Projesi'ni ilk olarak Kuzeyşehir'de başlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Vatandaşlarımız çok memnun. Yerinde ve zamanında bir proje. Köyde yetişen ürünlerin çoğu buraya ulaşmıyordu. Bu proje sayesinde hepsi Kuzeyşehir'de mevcut" açıklamasında bulundu.

"Fiyatlar çok uygun"

Kuzeyşehir'de oturan Elif Duman ise Haydi Tarladan Sofraya ürünlerini çok beğendiğini ifade ederek, "Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim burayı kurdurduğu için. Çiftlerin de ürünlerinin satılmasını sağlıyor. Biz de alıyoruz. Ürünler doğal ve ellerimizle seçiyoruz. Bundan memnunuz. Fiyatlar da çok uygun. Herkesi buraya bekliyoruz. Üretenlere rabbim bol bereket versin. Çeşitlilik çok fazla. Meyve sebze, yoğurt, nar ekşisi her şey var" dedi.

"Hem üretici hem de tüketici kazanıyor"

Karacaburç köyünde üretim sağlayan Serpil Aslan, projenin yararlı olduğunu belirterek, "Ben ev hanımıydım. Benim için çok iyi oldu. Vatandaşlar da çok güzel buldular. Hem üretici hem de tüketici kazanıyor. Fatma Şahin'e çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Üreticiyle tüketici bir araya geldi"

Karacaören Köyü'nde çiftçilik yapan Fatih Yılmaz ise, vatandaşların projeyi sevdiğini belirterek, "Üreticiyle tüketici bir araya geldi. Güzel, doğal köy ürünleri yakın çevre köylerden burada satılıyor, vatandaşlarımız devamını istiyorlar. Ürünlerimiz kaliteli, hal fiyatlarına veriyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sağladıkları için kendilerine minnettarız. Sadece meyve sebze değil, kendi ürettiğimiz yoğurt, sütleri de satıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Çiftçiler Ürünlerini Doğrudan Tüketiciye Satıyor - Son Dakika

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