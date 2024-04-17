Gaziantep\'te Genç Girişimcilere Destek Veren İstasyon Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Habitat Derneği iş birliğinde hizmete açılan İstasyon Gaziantep'te hem genç girişimcilerin fikirleri destekleniyor hem de verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle satış ve pazarlama tekniklerini öğrenen kursiyerlere istihdamın yolu açılıyor.
Gençleri modern toplum yapısına entegre etmeyi amaçlayan merkezde, dijital dönüşümü, girişimciliği, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi odağına alan programlar ve ekosistemler geliştirilecek.
Gençlerin ihtiyaç duyduğu kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini sağlayarak etkinlik düzenlemeleri için alan temin etmek hedefi ile hayata geçirilen proje, KOBİ'lerin ve girişimcilerin dijitalleşme yoluyla ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konuma erişmesine katkı sağlıyor. Öte yandan Türkiye ekonomisinin kalkınması ve bölgenin itici gücü olmasını amaçlıyor.
İlk etapta lise ve üniversitesi mezunlarına istihdam sağlamanın yanı sıra bölgedeki katma değerli ürün ve fikir geliştirmelerini sağlayan merkez, toplulukları bir araya getirmeyi, topluluk inisiyatiflerini desteklemeyi, girişimcilik ve inovasyonu teşvik etmeyi, yerel ekosistemleri güçlendirmeyi, eğitim ve mentorluk programlarına ev sahipliği yapmayı ve uluslararası ilişkileri desteklemeyi hedefliyor.
Kursiyerler memnuniyetini dile getirdi
İlk kursiyerlerden olan ve grafik tasarım, mobil oyunlar ve animasyonlarla uğraşan Özlem Aksöz, İstasyon Gaziantep'in kariyerine destek verdiğini belirterek, "Sosyal medya aracılığıyla İstasyon Gaziantep'ten haberim oldu. Burada yapılacak olan eğitimler sebebiyle katıldım. Zaten mobil oyunlarla ilgili çalışmalarım vardı. Burada sayısal, dijital oyun etkinliği için katıldım. Yaptığım çalışmaları bir seviye yukarı taşımak istedim. Kendi yapmak istediğim özgün fikirlerin olduğu birtakım çalışmalarım vardı. Bunun için bana referans olacak bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bu amaçla da buradaki eğitimden sonra kendi çalışmalarımı devam ettireceğim" şeklinde konuştu.
Bir diğer kursiyer Ömer Faruk Bozdan, İstasyon Gaziantep'in genç girişimcilere köprü görevi olduğunu ifade ederek, "3D animasyon ve modelleme işleriyle uğraşıyorum. İstasyon Gaziantep'i haber sitelerinde öğrendim. Birçok yerde ben oyunla ilgili eğitim almaya çalıştım ama çok pahalılardı. Aynı zamanda uzaktan eğitim olduğu için sıkıntı yaşayabiliyordum. Sorularım cevapsız kalıyordu. Hatalarla karşılaştığımda destek alamıyordum. Burada çok yardımcı oluyorlar. Şu zamanda genç birçok arkadaşımız oyun girişimcisi olmak istiyor. Burası onlar için çok avantajlı bir yer. Burası fikirleri olan girişimciler için çok güzel bir yer. Yapmak istediklerini yapabilirler. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Ekonomi › Gaziantep'te Genç Girişimcilere Destek Veren İstasyon Açıldı - Son Dakika
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırın işletmesi, bozuk para sıkıntısı yaşadığı için 90 TL bozuk para getirene bir ekmek bedava verme kampanyası başlattı. İş yerinin camına asılan not, hem dikkat çekti hem de vatandaşlara destek oldu. Fırın sahibi, bankalardan bozuk para temin edemediklerini belirterek, Türkiye'deki benzer örneklerden ilham aldıklarını söyledi.
İktisat ve Toplum dergisinin düzenlediği Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapıldı. Leeds Üniversitesi'nden Dr. Esra Nur Uğurlu, bu yılki ödülün sahibi oldu.
Düzce Belediyesi tarafından Beslanbey Bölgesinde yapımı devam eden modern sanayi sitesinde, altyapı çalışmaları ile birlikte dükkanlarda ince işçilik çalışmaları da sürüyor. Çatı kaplamaları süren dükkanlar teslimata hazırlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvay hattının yanı sıra Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında da kullanılmak üzere elektrikli tramvay aracı alımı için ihale düzenledi. 26 araçlık ihalede yüzde 60 yerlilik şartı arandı.
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Hüseyin Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'asgari ücrete ara zam yok' açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, sermaye kesimine yönelik herhangi bir öneri olmadığını ve servet vergisinin ciddi ciddi konuşulması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo'yu kabul etti. Kabulde, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ekonomi, savunma ve terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda su faturalarına yüzde 30 indirim kararı verildi. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına devam edilecek.
Malatya Belediye Başkanı Sami Er, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 48.97 oyla belediye başkanı seçildi. AK Partili bir önceki başkan Selahattin Gürkan'dan 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borçla belediyeyi devraldıklarını belirtti. Göreve geldiği gün personel maaşlarını ödemek için 85 milyon TL kredi çekmek zorunda kaldıklarını ifade eden Er, belediye borçlarını azaltmak adına gayrimenkullerden bazılarını satmayı düşündüklerini ancak satılacak gayrimenkul olmadığını gördüklerini söyledi.
Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile 2024 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı numune alım işlemleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın insan sağlığını tehdit eden pestisitin gıda ürünlerine bulaşmasını engellemek için başlattığı çalışmalar kapsamında Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi tarlalarda yapılan pestisit denetimi bu hafta da devam etti. Bakanlığın yönetmelik taslağı çerçevesinde, bitkisel üretim alanlarında hatalı pestisit kullanımının önlenmesi amacıyla yapılan pestisit denetimlerinde numuneler şahit tutanağı ile toplanacak, analize gönderilecek ve analiz sonuçları kaydedilecek. Tüketime sunulan yaprak, meyve gibi bitkisel malzemelerden, parselin tamamını temsil edecek kadar numune alınacak. Uygunsuzluk tespit edilen ürün, üretim alanı ve aktif maddelere yönelik takipler yapılarak, tedbirler alınacak. Pestisit takibi yapan görevlilerin yılda en az bir kez, bakanlık tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirten Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, 'Kendi tarlası ve depoladıkları ürünlerinde tarım ilacı uygulamak isteyenler, eğitime katılarak 'Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi' alacak. Kendi tarlasını eken ziraat mühendisi, teknik ve teknisyeni için ise belge aranmayacak. Belge şartı, ilaçlama için işe alan kişiler için de gerekli olacak. Reçete zorunluluğu olan ilacın uygulaması reçetesiz yapılmayacak' ifadelerini kullandı. Şahit tutanağı ile toplanan numunelerin analizinde uygunsuzluk tespit edilirse tedbir alınacağının altını çizen Özçelik, 'Çiftçiler, bakanlıkça yapılacak kontrollerde denetleyici personele kolaylık sağlayacak, talep edilen belgeleri temin edecek. Yapılan analiz sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, ürünlerin hasadını geciktirme ve ürün imhası işlemleri gerçekleştirilecek' şeklinde konuştu. - ANTALYA
Edremit Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen domates, biber ve patlıcan fidelerini ücretsiz olarak dağıttı. Toplam 4 bin 500 adet fide, çiftçi, bahçıvan ve tarımı desteklemek isteyen vatandaşlara dağıtıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?